Kolumbia: Wybuch w kopalni węgla, zaginęło 11 górników

Jedenastu górników zaginęło i są poszukiwani po wybuchu w kopalni węgla w Socha w środkowej Kolumbii, poinformowała w czwartek Narodowa Agencja ds. Kopalń (ANM).

Wypadek mógł być spowodowany nagromadzeniem się metanu i pyłu węglowego w kopalni Diamante 5, podała agencja w oświadczeniu.

Policja, Czerwony Krzyż i słuzby inzynierskie są zmobilizowani do udziału w poszukiwaniach.

Kolumbia odnotowała 171 ofiar wypadków górniczych w 2020 roku, wobec 82 rok wcześniej.

Głównym źródłem dochodów Kolumbii jest górnictwo i ropa naftowa.

Według ANM, Kolumbia, piąty co do wielkości eksporter węgla na świecie, wydobył w ubiegłym roku 48,4 mln ton węgla w porównaniu do 82,4 mln ton w 2019 roku.