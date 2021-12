Komisja Europejska może naciskać na szybsze odchodzenie Polski od węgla

W czwartek (2 grudnia) odbyły się rozmowy wiceministra aktywów Piotra Pyzika z dyrektorem generalnym Komisji Europejskiej ds. konkurencyjności Olivierem Geursentem. Tematem była transformacja polskiego górnictwa. - Mogą się pojawić żądania ze strony urzędników unijnych zmierzające do przyspieszenia procesu likwidacji kopalń w Polsce - przewiduje Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. Zdaniem szefa Sierpnia 80 Bogusława Ziętka kluczowa jest odpowiedź na pytanie, czy będziemy mogli od 1 stycznia 2022 roku stosować dopłaty do wydobycia węgla.

Zagrożenie deficytem energii w Polsce

- Jesteśmy "piłeczką pingpongową" w grze prowadzonej przez Niemcy, a ogólniej mówiąc przez UE oraz Rosję - ocenia Ziętek. - W przyszłości będziemy uzależnieni od rosyjskiego gazu sprzedawanego nam przez Niemcy. Będziemy również mogli nabywać węgiel od Rosjan, jeżeli ci będą nam go chcieli sprzedać, bowiem Polska nie jest dla nich żadnym strategicznym rynkiem, takim jak Chiny czy Japonia. I jeżeli łaskawie zechcą nam sprzedawać węgiel, to będziemy za niego płacić o wiele drożej - ostrzega Ziętek.Sceptyczny jest też Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.- Spodziewałem się, że poprzedni wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń już dawno złożył stosowne dokumenty - podkreśla Jerzy Markowski w rozmowie z portalem WNP.PL. - Tym bardziej że minął prawie rok. Szczerze współczuję nowemu wiceministrowi aktywów państwowych Piotrowi Pyzikowi drogi, którą ma przed sobą. Ze swego doświadczenia wiem, a byłem w Brukseli w latach 1996-1997 po dwa razy w tygodniu, że ten 64-tysięczny aparat urzędniczy Komisji Europejskiej funkcjonuje wyjątkowo opieszale - dodaje Markowski.Markowski przekonuje, że w Brukseli nie ma partnerów przygotowanych merytorycznie do rozmowy.- Oni co najwyżej mają biegłą znajomość kilku języków i skromne doświadczenie prawnicze. Innych kompetencji tam nie znalazłem - przyznaje Markowski. - Obecnie jedyną dla nich wyrocznią są kryteria polityki unijnej, która jest obsesyjnie antywęglowa. Stąd mogą się pojawić żądania ze strony urzędników unijnych zmierzające do przyspieszenia procesu likwidacji kopalń w Polsce. I wtedy polska delegacja musi być uzbrojona w argumenty merytoryczne, wśród których argumenty społeczne już nie robią żadnego wrażenia w Brukseli - dodaje Markowski.Podkreśla jednocześnie, że jedynie jakieś wrażenie robią jeszcze argumenty o braku alternatywy dla dostaw energii i węgla z innych kierunków niż rynek wschodni. Ta filozofia jeszcze uruchamia wyobraźnię, ale też nie wszędzie.- Spojrzenie na problemy polskiego górnictwa i energetyki zmieni się wtedy, kiedy wystąpi realny deficyt energii w Polsce - zaznacza Markowski. - Tym bardziej, że dziś już niektóre państwa UE szykują się do blackoutu. Nadchodzi ten czas, kiedy uczciwie nazwiemy restrukturyzację górnictwa likwidacją tej branży, a transformację energetyczną likwidacją własnej energetyki - podsumowuje Markowski.Należy tu przypomnieć, że podpisana 28 maja 2021 roku umowa społeczna między rządem a górniczymi związkami określa zasady i tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego energetycznego wskazując rok 2049.Dokument zawiera m.in. gwarancje zatrudnienia oraz osłon socjalnych dla górników, przewiduje budżetowe dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz tworzy mechanizmy wspierające transformację Śląska. Warunkiem wejścia umowy w życie jest jednak zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla górnictwa na zaproponowanych przez stronę polską zasadach.