Komisja Europejska planuje uderzyć w rosyjski sektor górniczy

Komisja Europejska zaproponuje nałożenie restrykcji na sektor górniczy Rosji w ramach dziewiątego pakietu sankcji Unii Europejskiej. Będzie to pierwsza próba uderzenia sankcjami w przemysł wydobywczy.

Propozycja KE przewiduje zakaz inwestowania w sektor górniczy, do którego trafia jedna czwarta zagranicznych inwestycji w Rosji.

Będzie to pierwsza próba uderzenia sankcjami w przemysł wydobywczy, który jak dotąd pomijały restrykcje ze względu na obawy, że wpłynie to negatywnie na globalne łańcuchy dostaw.

Propozycja KE jest wciąż dopracowywana, ale prawdopodobnie będzie ona przewidywać wyjątki dla pewnych produktów, mających strategiczne znaczenie dla globalnych rynków takich metali jak tytan i pallad.

Pierwsza próba uderzenia sankcjami w przemysł wydobywczy Rosji

Komisja Europejska zaproponuje nałożenie restrykcji na sektor górniczy Rosji w ramach dziewiątego pakietu sankcji UE, który ma ograniczyć Kremlowi możliwość finansowania wojny z Ukrainą - podał "Financial Times", powołując się na trzy osoby, znające szczegóły tego planu.

Jeżeli plan Komisji poprą państwa członkowskie, to będzie to pierwsza próba uderzenia sankcjami w przemysł wydobywczy, który jak dotąd pomijały restrykcje ze względu na obawy, że wpłynie to negatywnie na globalne łańcuchy dostaw - pisze "FT".

Rosyjski przemysł górniczy dostarcza na światowe rynki m.in. złoto, rudy żelaza, uranu i tytanu

Rosyjski przemysł górniczy dostarcza na światowe rynki m.in. złoto, rudy żelaza, uranu i tytanu. W kopalnie w Rosji zainwestowały takie firmy i fundusze jak Glencore, BlackRock, Vanguard, czy UBS Asset Management.

Szef Glencore, Gary Nagle, powiedział, że jego firma "będzie monitorować (rosyjski rynek) i podejmie stosowne kroki dotyczące sankcji", które mogłyby wpłynąć na jej inwestycje.

Jeden z rozmówców brytyjskiego dziennika powiedział, że propozycja KE jest wciąż dopracowywana, ale prawdopodobnie będzie ona przewidywać wyjątki dla pewnych produktów, mających strategiczne znaczenie dla globalnych rynków takich metali jak tytan i pallad.

Pakiet nowych sankcji będzie omawiany przez ambasadorów państw unijnych jeszcze w tym tygodniu, a jeśli będzie to konieczne - również przez przywódców krajów UE podczas szczytu, który odbędzie się w przyszły czwartek - przekazuje "FT".

Sankcje mają realnie ograniczyć potencjał rosyjskiej maszyny wojennej

We wtorek (6 grudnia) w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli odbyło się seminarium na temat strategicznego partnerstwa UE-Ukraina. Stały przedstawiciel RP przy UE Andrzej Sadoś wskazał, że trwają prace nad nad sankcjami.

"Zakończyliśmy pewien etap prac. W tych dniach finalizujemy kolejny, dziewiąty pakiet sankcji, które mają realnie ograniczyć potencjał rosyjskiej maszyny wojennej" - podkreślił.

Kolejne zagadnienie, które wymienił Sadoś, to praca nad dokumentowaniem zbrodni wojennych i definicją prawną zbrodni agresji.

"Chcemy po wygraniu pokoju osądzić zbrodniarzy wojennych i polityków odpowiedzialnych za agresję. Musimy także pamiętać o unijnej perspektywie dla Ukrainy. To jest jedna z najbardziej istotnych kwestii, żeby proces akcesji, integracji postępował jak najszybciej. Stanowisko Polski jest takie, że ten proces powinien być jak najszybszy i jak najgłębszy" - przypomniał ambasador.

Od 24 lutego 2022 r., kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, UE nałożyła na Rosję szereg nowych sankcji. Są one uzupełnieniem wcześniejszych sankcji nałożonych na Rosję od 2014 r. w związku z aneksją Krymu i niewdrożeniem porozumień mińskich.