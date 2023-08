Kompetencje górnicze będą bezcenne

Unijna transformacja energetyczna wymaga coraz większej ilości zasobów surowcowych. Jednak bez udziału górników nie będzie pod dostatkiem surowców krytycznych i pierwiastków ziem rzadkich.

Energetyka fotowoltaiczna, czy też wiatrowa na lądzie i morzach wymaga stali, krzemu, czy metali ziem rzadkich. Ponad 90 proc. surowców niezbędnych dla tej zielonej transformacji w UE pochodzi z Chin oraz Indii. Sprawia to, że Unia popada w wielkie uzależnienie od dostaw z niepewnych politycznie kierunków. W dostawach surowców koniecznych dla OZE pozostaje w całkowitej zależności od Azji. Obecnie w Europie nie wydobywa się przykładowo metali ziem rzadkich.

Trwają geologiczne prace poszukiwawcze, jednak nawet na bardzo wczesnym etapie zderzają się one z ostrymi regulacjami ochrony środowiska, a także sprzeciwem społeczności lokalnych.

Władze UE dostrzegły już zagrożenia, czego przejawem są nowe projekty aktów prawnych mających na celu między innymi dywersyfikację źródeł dostaw. Postuluje się, żeby do 2030 roku co najmniej 10 proc. rocznego zapotrzebowania na metale ziem rzadkich zapewniały europejskie przedsiębiorstwa górnicze; co najmniej 40 proc. tych surowców podlegać ma przetwarzaniu w Europie.

- Cele stanowione w Zielonej Transformacji i w nowych przepisach UE o surowcach krytycznych wymagają mocnych i trwałych łańcuchów dostaw niezbędnych do działania instalacji OZE - zauważył Tomasz Rogala, prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal, a zarazem prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Zwrócił on uwagę na tę kwestię na niedawnym posiedzeniu komitetu wykonawczego Euracoal w Warszawie.

- Unia Europejska musi zdać sobie sprawę, że plany można będzie wykonać tylko wtedy, jeśli użyjemy potencjału umiejętności górniczych i wiedzy państw, które wciąż eksploatują węgiel kamienny (Polska, Czechy) i węgiel brunatny (Polska, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Grecja, Węgry, Słowenia, Słowacja i Rumunia) - wskazał Tomasz Rogala. - Bez udziału górników nie będzie pod dostatkiem surowców krytycznych i pierwiastków ziem rzadkich, których tak nieodzownie potrzebuje Zielona Transformacja. W Polsce plan wygaszania górnictwa do 2049 roku zbiega się z opisanym celem. Będziemy dysponowali dostępną siłą roboczą i kompetencjami zdolnymi dostarczać potrzebne materiały. Musimy się jednak spieszyć i nie zmarnować szansy - podkreślił Tomasz Rogala.