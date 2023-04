Kompromis ws. metanu podzielił górnicze związki

Przewidziane wcześniej kary za przekroczenie wyznaczonego limitu zamieniono na opłaty, które będą trafiać do budżetów państw członkowskich Unii z przeznaczeniem na inwestycje w zakładach emitujących metan - zaznacza Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności.

Utrzymano limit 5 ton emisji metanu na 1000 ton wydobytego węgla, ale wydobytego przez operatora (spółkę węglową), nie kopalnię

- Dzięki zaangażowaniu Solidarności, Związku Zawodowego Górników i Kadry, po spotkaniach z eurodeputowanymi reprezentującymi różne frakcje i sprawozdawcami zabójczego dla polskich kopalń rozporządzenia metanowego Unii Europejskiej, mamy dziś „na stole” złagodzoną wersję nowego prawa - podkreśla Bogusław Hutek w swoim felietonie w Solidarności Górniczej. - Wspólnym wysiłkiem wymogliśmy na politykach z Brukseli bardzo konkretne zmiany. Utrzymano limit 5 ton emisji metanu na 1000 ton wydobytego węgla, ale wydobytego przez operatora (spółkę węglową), nie kopalnię - wskazuje Hutek.

- Przewidziane wcześniej kary za przekroczenie wyznaczonego limitu zamieniono na opłaty, które będą trafiać do budżetów państw członkowskich Unii z przeznaczeniem na inwestycje w zakładach emitujących metan, co oznacza, że w praktyce spółki węglowe dostaną swoje pieniądze z powrotem - zaznacza Bogusław Hutek. - Mało tego, uiszczanym opłatom zostanie przyznany status kosztów kwalifikowanych, dzięki czemu państwo będzie mogło je subsydiować - dodaje Hutek.

Bogusław Hutek: miejmy nadzieję, że uzgodniona treść rozporządzenia nie będzie już zmieniana

- Jeśli rozporządzenie zostanie przyjęte w takim kształcie, po 1 stycznia 2027 roku Polska Grupa Górnicza, emitująca jako operator 5,9 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla, będzie płaciła za 0,9 tony metanu na 1000 ton wydobytego węgla (bo pozostałych 5 ton zmieści się w limicie), a i tak odprowadzone środki „odzyska” - zaznacza Hutek. - Tymczasem słychać głosy, że wypracowanie kompromisowej wersji rozporządzenia metanowego wcale sukcesem nie jest. Mówią tak ci, którzy wcześniej złamali jedność związkową i poszli swoją drogą. Twierdzili, iż sami wywalczą o wiele więcej niż Solidarność, ZZG i Kadra. Niestety, sami nic nie załatwili, bo nie umieli, a teraz krytykują innych za to, co się jednak zrobić udało. Do krytyki mają prawo, ale dobrze byłoby, żeby tę krytykę poprzedziły jakiekolwiek konkretne osiągnięcia z ich strony - ocenia Bogusław Hutek.

- Czekamy na głosowania w komisjach ENVI i ITRE Parlamentu Europejskiego, a potem na głosowanie całego PE. Miejmy nadzieję, że uzgodniona treść rozporządzenia nie będzie już zmieniana - zaznacza Hutek.