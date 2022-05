Konfederacja proponuje zniesienie opodatkowania węgla VAT-em, CIT-em i akcyzą

Zniesienie opodatkowania węgla VAT-em, CIT-em i podatkiem akcyzowym zakłada projekt ustawy "Tani węgiel", zaprezentowany w środę przez przedstawicieli Konfederacji. Ich zdaniem, statystyczny Polak, który "pali węglem", zaoszczędziłby kilkaset złotych.

Projekt ustawy likwiduje trzy z trzydziestu podatków, którymi obciążone jest polskie górnictwo.

Według Konfederacji rządy PiS szły w drugą stronę, gdyż jeszcze w 2019 roku podatki VAT i akcyzowy na węgiel były podwyższane.

Z danych z końca marca br. wynika, że średnia cena tony węgla za orzech 1 klasy była na poziomie 1771 złotych, a w 2021 roku przeciętna, średnioroczna cena detaliczna tony węgla kamiennego była na poziomie 996 zł.

"Nasza ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Polaków, likwiduje trzy z trzydziestu podatków, którymi obciążone jest polskie górnictwo, a więc VAT, CIT dla kopalń oraz podatek akcyzowy" - poinformował podczas konferencji prasowej w Sejmie autor projektu nowelizacji przepisów mec. Jakub Kalus z biura prawnego Konfederacji.

Prawnik zwrócił uwagę, że "rządy PiS szły w drugą stronę, gdyż jeszcze w 2019 roku podatki VAT i akcyzowy na węgiel były podwyższane". "Uważamy, że należy ulżyć portfelom Polaków, że teraz jest ten czas, kiedy można w górnictwo inwestować" - oświadczył Kalus.

Poseł Robert Winnicki zauważył, że "palącym problemem polskich rodzin już są drożyzna, inflacja i rosnące koszty życia", a ci, którzy ogrzewają domy i mieszkania węglem, już "martwią się co będzie zimą". "Konfederacja nie mówi, jak drukować pieniądze, które powodują inflację. Konfederacja mówi o tym, jak pozostawić więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków. I o tym jest ta ustawa" - oświadczył Winnicki.

Odejść od polityki klimatycznej

Mec. Jacek Wilk zwrócił też uwagę na politykę klimatyczną Unii Europejskiej, w tym odchodzenie od węgla, bez "myślenia perspektywicznego, aby go wykorzystywać w nowoczesny ekologiczny sposób", co nazwał "religią dekarbonizacji". Wilk przypomniał w tym kontekście o koncepcji przetwarzania węgla w wodór, co uznał za ogromną szansą dla Polski. - Zamiast tego, Polska niestety przyłącza się do tego szaleństwa klimatycznego Unii Europejskiej. My mówimy +nie+, mówimy, że trzeba odejść od pakietu klimatycznego, od "Zielonego Ładu", od "Fit for 55", bo to jest dla nas samobójstwo - podkreślił były poseł.

Z danych z końca marca br. wynika, że średnia cena tony węgla za orzech 1 klasy była na poziomie 1771 złotych, a tona ekogroszku kosztowała wtedy średnio 1980 zł.

GUS podaje, że w 2021 roku przeciętna, średnioroczna cena detaliczna tony węgla kamiennego była na poziomie 996 zł, podczas gdy w 2020 roku było to 888 zł za tonę.

Ogrzewanie droższe o 15 proc.

Według badania Izby Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW), gospodarstwa domowe korzystające z węgla do ogrzewania domów wydały na jego zakup w sezonie grzewczym 2021/2022 średnio 2992 zł, czyli - jak obliczono - o 15 proc. więcej, niż poprzednim sezonie grzewczym.

Z kolei z danych GUS wynika, że węgiel jest jednym z najpopularniejszych źródeł energii w Polsce (33 proc.), zaraz po ogrzewaniu sieciowym (40 proc.). Ogrzewanie gazem jest na 3 miejscu.