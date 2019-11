Konferencja Górnictwo: wiele ważnych problemów do omówienia

Wystąpieniem wiceministra Adama Gawędy rozpoczęła się w piątek 22 listopada 2019 roku w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym konferencja Górnictwo, podczas której omówione zostaną najważniejsze problemy dotyczące branży górniczej. Przed górnictwem być może nowe rozdanie po tym, jak zapadła decyzja o rozwiązaniu Ministerstwa Energii. O perspektywach sektora węglowego, o szansach, ale też zagrożeniach będziemy dyskutować w trakcie konferencji.

Mówi się już nawet o rozwiązaniach 5.0 dla branży wydobywczej. A na jakim poziomie znajduje się nasze rodzime górnictwo? Nie brak opinii, że nie dokończyliśmy jeszcze poziomu 3.0 i do rozwiązań 4.0 jest nam bardzo daleko. Natomiast są szanse na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w zakresie monitoringu. To się wiąże z obsługą maszyn i rzutuje na kwestie bezpieczeństwa.W godzinach 13.30-14.30 odbędzie się z kolei sesja, podczas której poruszona zostanie m.in. problematyka związana z poszerzaniem zakresu działalności przez spółki węglowe.Myślą one przykładowo o fotowoltaice czy o zgazowaniu węgla. Planują także rozbudowywać swoje kompetencje w nowych obszarach. Na przykład Jastrzębska Spółka Węglowa chce być producentem wodoru, myśli także m.in. o produkcji włókien węglowych. Istotne dla spółek węglowych jest też zagospodarowywanie metanu.Natomiast w godzinach 14.45-16.00 odbędzie się sesja zatytułowana, gdzie będzie mowa m.in. o procesie transformacji energetycznej, o przeobrażeniach w światowej energetyce w kontekście perspektyw sektora węgla kamiennego. Zostanie też poruszona problematyka związana z transformacją regionów górniczych i kosztami tego procesu.Wielu wskazuje, że mamy teraz do czynienia z pozorną dekarbonizacją z powodu częstych przypadków tzw. ucieczki emisji (carbon leakage), prowadzącej do pogarszania się bilansu handlowego gospodarek Europy i wspierającej rozwój w takich krajach pozaeuropejskich, które nie wypełniają standardów ochrony środowiska.W 2018 roku ujemny bilans handlowy Unii Europejskiej wobec Chin wyniósł 175 mld euro, o 7 mld euro więcej niż rok wcześniej. Należy wziąć pod uwagę zróżnicowanie państw UE, dyskutując o postulatach dotyczących zmiany miksu energetycznego.Rozmawiając o transformacji w kontekście UE, powinniśmy zauważać różnice występujące między państwami Europy pod względem wielkości ich gospodarek i poziomu ich rozwoju, dobrobytu i jakości życia społeczeństw.Przy procesie transformacji energetycznej w Unii Europejskiej należy też pamiętać o łańcuchu wartości generowanym obecnie przez branżę górniczą. Elementy owego łańcucha wartości są ze sobą ściśle powiązane, dlatego poszczególni członkowie Unii Europejskiej powinni mieć swobodę w określaniu zasad i narzędzi zrównoważonej i skutecznej transformacji energetycznej.Czytaj też: Dywersyfikacja w górnictwie. Jeszcze trochę i nie poznamy spółek węglowych