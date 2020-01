Koniec blokady torów do Elektrowni Łaziska

Zgodnie z zapowiedzią związkowcy z Sierpnia'80 zakończyli w piątek o 18 prowadzoną od rana blokadę torów kolejowych prowadzących do Elektrowni Łaziska – poinformował rzecznik związku Patryk Kosela. Protestowali w ten sposób przeciwko importowi węgla do Polski.

Protestujący przekonują, że wkrótce węgla na przykopalnianych zwałach będzie tak dużo, iż trzeba będzie wstrzymać wydobycie, a górników odesłać na tzw. postojowe.

Wzywają rząd do ujawnienia wykazu spółek zależnych od Skarbu Państwa, które importują węgiel i pociągnięcia do odpowiedzialności prezesów tych podmiotów.

Domagają się także skutecznych działań, które powstrzymają nadmierny import węgla.

Jak przekonuje Sierpień 80, sprowadzanie surowca z zagranicy skutkuje m.in. zapełnieniem przykopalnianych zwałowisk rodzimego węgla, a także brakiem pieniędzy z jego sprzedaży, przez co nie ma funduszy na podwyżki dla górników.



Grupa górników o 8 rano zablokowała tory, którymi - jak twierdzą związkowcy - do elektrowni wjeżdża węgiel z Rosji. Mieli w rękach flagi i transparenty. Jak mówił jeden z protestujących związkowców Rafał Jedwabny, kopalnia Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych ma pełne zwały, a znajdująca się za płotem elektrownia sprowadza węgiel wagonami, choć taśma między kopalnią a elektrownią może go dostarczyć bez dodatkowych kosztów.

Spółka Tauron Wytwarzanie, do której należy elektrownia, zapewniła w porannym oświadczeniu, że zakład nie korzysta z węgla z Rosji. "W Elektrowni Łaziska nie korzystamy z węgla pochodzącego z Rosji. W Łaziskach, podobnie jak w całym segmencie wytwarzania Grupy Tauron, węgiel kupowany jest wyłącznie na rynku krajowym, u największych podmiotów zajmujących się produkcją i obrotem paliwami" - napisała w komentarzu rzeczniczka Tauron Wytwarzanie Patrycja Hamera.

"Ze względu na połączenie taśmociągowe, prawie 60 procent dostarczanego do Łazisk paliwa węglowego pochodzi z KWK Bolesław Śmiały. Istotnym dostawcą są również kopalnie należące do Taurona. Większość węgla zakupionego z kolei w Węglokoksie pochodzi z kopalni Bobrek-Piekary" - dodała. Według nieoficjalnych informacji, elektrownia w 98 proc. korzysta w węgla z Polski, pozostałe 2 proc. surowca pochodzi z Australii.

W opinii Sierpnia'80, oświadczenie Tauron Wytwarzanie to próba wprowadzenia opinii publicznej w błąd. Przewodniczący związku Bogusław Ziętek po raz drugi zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o informacje dotyczące importu węgla i udziału w imporcie spółek zależnych od Skarbu Państwa.

"Nadmieniamy, że 7 stycznia br. zwróciliśmy się z pytaniami w tej tematyce do Pana Premiera, ale do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi ani od Pana, ani od podległych Panu służb, choć w międzyczasie gościł Pan Premier kilkukrotnie na Śląsku, spotykając się m.in. z reprezentantami środowisk górniczych" - napisał Ziętek do szefa rządu.

Jak mówił Ziętek, związkowcy nie zgadzają się na to, by polskie kopalnie upadały, a elektrownie używały surowca z zagranicy. Wyraził przekonanie, że Tauron sprowadza węgiel z importu, w tym także rosyjski. Jak podkreślił, "nie jest żadną tajemnicą, że spółki energetyczne sprowadzają na masową skalę zagraniczny węgiel". Związkowcy zapowiadają kolejne akcje, których celem jest zablokowanie importu węgla.

Protestujący przekonują, że wkrótce węgla na przykopalnianych zwałach będzie tak dużo, iż trzeba będzie wstrzymać wydobycie, a górników odesłać na tzw. postojowe. Wzywają rząd do ujawnienia wykazu spółek zależnych od Skarbu Państwa, które importują węgiel i pociągnięcia do odpowiedzialności prezesów tych podmiotów. Domagają się także skutecznych działań, które powstrzymają nadmierny import węgla.

"Zwały na kopalniach są pełne, a rząd zamiast wziąć się poważnie do roboty, składa kolejne obietnice i deklaracje, które są pustosłowiem" - uważa Kosela. "Elektrownia Łaziska należy do grupy Tauron. Tauron ma też swoje kopalnie, ale mimo to importuje obcy węgiel. To jakaś kpina" - dodał.

7 stycznia Komisja Krajowa Sierpnia'80 w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego zarzuciła rządowi bierność w sprawie importu węgla z Rosji. Blokadę kolejowego przejścia na wschodniej granicy zapowiedzieli także na początku stycznia zrzeszeni w Sierpniu'80 górnicy z czterech kopalń kopalni zespolonej ROW.