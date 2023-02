Koniec bojkotu. Statki z węglem z Australii docierają znów do Chin

Co najmniej dwa statki przewożące australijski węgiel przybyły do ​​Chin po raz pierwszy od czasu wprowadzenia nieoficjalnego zakazu importu ponad dwa lata temu.

Kilka kolejnych statków jest w drodze. Ładunki są ściśle monitorowane przez firmy handlujące węglem, które chcą zobaczyć, czy sprawne będą chińskie procedury celne.

W zeszłym miesiącu Chiny, w ramach częściowego złagodzenia zakazu importu, zezwoliły czterem firmom należącym do rządu centralnego na sprowadzanie australijskiego węgla.

Tiger East, statek z około 73 300 tonami australijskiego węgla energetycznego z Queensland, rozładowuje się w mieście Taishan w południowych Chinach.

Jak wskazuje Reuters, węgiel mógłby zostać wysłany do zakładu energetycznego Guoneng Taishan, którego właścicielem jest China Energy Investment Corp. (CEIC).

Drugi statek, Magic Eclipse, przewożący węgiel metalurgiczny potrzebny do produkcji stali, który według doniesień ma dotrzeć do Baowu Group, przybył do portu Zhanjiang w środę 8 lutego wieczorem i oczekuje na rozładunek. Oczekuje się, że obydwa ładunki bez problemów przejdą przez kontrole chińskich służb celnych, biorąc pod uwagę, że kupujący, CEIC i Baowu, otrzymali zielone światło od rządu.

Importerzy węgla mogą najpierw rozładować swój ładunek w portach, a następnie ubiegać się o odprawę celną. Jednak rosnące zapasy węgla w chińskich portach, zwłaszcza na północy, pozostawiają ograniczone miejsce na nowe dostawy. Oznacza to, że ​​kupujący stają w obliczu rosnącego ryzyka przestoju, gdyby proces celny się przedłużył.

Zapasy węgla w głównych portach w północnych Chinach osiągnęły ostatnio 34,65 mln ton, najwyższy poziom od sześciu miesięcy - wynika z danych Chińskiego Stowarzyszenia Transportu i Dystrybucji Węgla.

Według danych zgromadzonych w procesie śledzenia statków, co najmniej siedem australijskich przewoźników węgla zmierza do Chin i ma przybyć w nadchodzących tygodniach.