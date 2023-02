Koniec walki o podwyżki w JSW, ale związkowcy broni jeszcze nie składają

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) 8 lutego porozumiano się w sprawie podwyżek płac i odwołano planowaną na 10 lutego manifestację przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej sytuacja się uspokoiła.

Zawarcie porozumienia i podpisanie protokołu uzgodnień 8 lutego zakończyło trwający od 3 stycznia 2023 roku spór zbiorowy. JSW podała, że zgodnie z zawartym porozumieniem od 1 stycznia 2023 roku fundusz płac dla pracowników spółki zostanie zwiększony o 15,4 proc. i wzrośnie o ok. 580 mln zł.



Przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych działających w JSW przystali na podwyżkę o 15,4 procent, choć wcześniej domagali się 25 proc. podwyżki.

Trzecia runda mediacji 8 lutego 2023 roku - z udziałem przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej (Solidarności, Federacji Związku Zawodowego Górników JSW i Kadry) oraz zarządu spółki w obecności senatora Wojciecha Piechy jako mediatora - przyniosła porozumienie. Zawarcie porozumienia i podpisanie protokołu uzgodnień zakończyło trwający od 3 stycznia 2023 roku spór zbiorowy.

Ustalono, że tegoroczny fundusz wynagrodzeń wzrośnie o 15,4 procent wobec funduszu płac za rok 2022 (z uwzględnieniem skutków porozumień zawartych w latach poprzednich). Realizacja wzrostu nastąpi poprzez wdrożenie nowych tabel płac zasadniczych od 1 stycznia 2023 roku i obejmie wszystkich pracowników JSW według załączonych tabel stawek płac zasadniczych.

Zgodnie z treścią porozumienia po pierwszym półroczu "strony przystąpią do przeglądu sytuacji produkcyjnej i ekonomicznej spółki, zostanie dokonana ocena wyników spółki, która będzie podstawą do realizacji ustalonego funduszu płac". Odwołano planowaną na 10 lutego manifestację przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Po zakończeniu negocjacji związkowcy opublikowali komunikat, odnosząc się do wynegocjowanych warunków.

"Podpisany protokół określa ogólną całościową politykę płacową JSW w 2023 roku. Natomiast szczegóły realizacji wzrostu wynagrodzeń są przedstawione w załącznikach, jakim są tabele płac zasadniczych. Tabele te są do wglądu w siedzibach reprezentatywnych organizacji związkowych oraz dla transparentności w naszych związkowych gablotach.

Co prawda nie uzyskaliśmy wnioskowanego wzrostu stawek płac zasadniczych o 25 proc., ale uzyskany wzrost wynagrodzeń w stosunku do poprzednich propozycji zarządu ( 0 proc. i 12 proc.) uznaliśmy na dzień dzisiejszy za w miarę dobry i akceptowalny.

Wiemy, że niektóre organizacje związkowe znowu wniosą swoje zastrzeżenia i uwagi. Jak takie mają to niech przedstawią chociaż jeden podpisany protokół zawierający korzystne rozwiązania dla pracowników a my natychmiast go zaakceptujemy i zaparafujemy. Dziś zawarte porozumienie nie blokuje w żaden sposób działań pozostałych organizacji związkowych" - oświadczyli przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych działających w JSW.

Związkowcy: na pewno nie jest to ostatni protest ws. naszych płac

Podziękowali również wszystkim pracownikom JSW za zaangażowanie i liczną chęć wzięcia udziału na manifestacji w Warszawie. - Na pewno nie jest to ostatni protest i walka o nasze płace - zaznaczyli związkowcy.

JSW zatrudnia ok. 22 tys. osób. Grupa kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność grupy JSW.