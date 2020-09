Koniec węgla w Polsce. Porozumienie za cenę całkowitej likwidacji kopalń

W 2049 r. zamkniemy ostatnią kopalnię - stawiam dolary przeciwko orzechom, że wkrótce Polska zobowiąże się do neutralności klimatycznej w 2050 r.. To dobrze, zielone euro są do wzięcia teraz, a co będzie w 2050, Bóg raczy wiedzieć. @wnppl @ParlamentarnyPL @PSamorzadowy https://t.co/mUnvwzMOLe