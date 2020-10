Koniec wydobycia węgla w Czechach rysuje szanse przed polskimi kopalniami

Czesi mają wstępny plan likwidacji górnictwa węgla kamiennego: wydobycie ustanie do końca 2021 bądź 2022 r. Zapewne jedynie do końca lutego przyszłego roku fedrować będą kopalnie ČSA i Darkov. A dwa ruchy kopalni ČSM ulegną likwidacji za rok lub za dwa lata. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW), która wydobywa głównie węgiel koksowy (jak czeskie kopalnie) sądzą, że stworzy to szansę dla jej kopalń. A Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80, uważa, że przyszła sytuacja u naszych sąsiadów w Czechach stwarza także perspektywy dla kopalń Polskiej Grupy Górniczej (PGG).

- Czesi wydobywają - a już niebawem przestaną - głównie węgiel koksowy, którego brakuje na rynku europejskim i który Unia uznaje za surowiec strategiczny. W Polsce mamy tu niewykorzystany potencjał. Takim węglem dysponują też niektóre z kopalń Polskiej Grupy Górniczej = jak Bielszowice i Halemba, które już dziś wydobywają go w granicach 40 proc. Dotychczas był on mieszany z węglami słabszymi i sprzedawany po skandalicznie niskiej cenie - jako węgiel energetyczny. Przy zaoferowaniu rynkowi węgla koksowego ceny byłyby dwukrotnie wyższe! -podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek.Jego zdaniem należy się zmobilizować i nasze możliwości wykorzystać.- W krótkim czasie, niemal bezinwestycyjnie, można zwiększyć wspomniany wskaźnik do 50-60 proc. Obie kopalnie funkcjonując oddzielnie mogą wydobywać węgiel koksowy w sposób bezinwestycyjny przez najbliższych 15 lat - uważa Bogusław Ziętek.I dodaje, że później potrzebne są inwestycje, umożliwiające dalsze wydobywanie węgla koksowego.- Inwestycje te są również konieczne dla dalszego działania kopalni Budryk należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Można zatem te przedsięwzięcia zrealizować wspólnie. Z niezrozumiałych dla nas względów rząd chce, żeby pod nóż poszły również kopalnie posiadające zasoby węgla koksowego... Choć - jak przyznaje to wicepremier Jacek Sasin w odpowiedzi na interpelację poselską - UE nie wymaga od nas likwidacji kopalń z zasobami węgla koksowego - zaznacza Bogusław Ziętek.Wskazuje przy tym, że unicestwienie kopalń z takimi zasobami byłoby niczym innym , jak strzałem we własną stopę.- Likwidacja kopalń z zasobami węgla koksowego byłaby sabotażem i działaniem na szkodę interesów państwa - podsumowuje dosadnie Ziętek.- Jeżeli chodzi o węgiel kamienny, to w Czechach obowiązują dwie daty odejścia od węgla kamiennego - wskazuje Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - W 2021 r. miałaby zakończyć wydobycie kopalnia Darkov należąca do OKD. A dwa lata później kopalnia CSM, leżąca blisko granicy z Polską. O zmianę terminu występuje jednak wojewoda ostrawski, który chciałby przedłużenia pracy obu kopalń o dwa lata.Jednocześnie Jerzy Markowski przyznaje, że takie wydłużenie wydobycia jest prawdopodobne.- Wnioskuję to m.in. z faktu, iż te kopalnie zachowały jeszcze bogate zasoby węgla - zaznacza Jerzy Markowski.Czytaj także: Tak w Europie zwijano górnictwo. Co z tego wynika dla nas?