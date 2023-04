Konsekwencje będą porażające. Poniesie je cała polska gospodarka

Unijni urzędnicy zwyczajnie nas oszukali. Obecnie dążą do wprowadzenia drakońskich kar za emisję metanu ponad ustalone przez nich normy - zaznacza Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności.

Bogusław Hutek wskazuje, że o rozporządzeniu metanowym i zagrożeniach, jakie ze sobą niesie, Solidarność informowała już w listopadzie ubiegłego roku.

Z początku niewielu się tym przejęło.

Co więcej, w latach 2020-2021, kiedy negocjowaliśmy umowę społeczną zakładającą stopniową transformację górnictwa oraz województwa śląskiego, zapewniano nas, że forsowany przez Brukselę pakiet dyrektyw Fit for 55 nie będzie miał zgubnego wpływu na naszą branżę, bo Polska uzyska tak zwaną derogację, czyli wyłączenie z konieczności podporządkowania się najbardziej niekorzystnym przepisom - przypomina Bogusław Hutek.

Bogusław Hutek: jak to już nieraz bywało, znów o wszystko muszą walczyć związkowcy

- Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Unijni urzędnicy zwyczajnie nas oszukali. Obecnie dążą do wprowadzenia drakońskich kar za emisję metanu ponad ustalone przez nich normy - podkreśla Bogusław Hutek w swoim felietonie w Solidarności Górniczej. - Gdyby tak się stało, zapisy zawarte w umowie społecznej nie będą mogły zostać zrealizowane, bo większość kopalń wydobywających węgiel energetyczny trzeba będzie zamknąć już w roku 2027 i w latach następnych. Przypomnę, że w umowie zawarliśmy harmonogram wygaszania kopalń do roku 2049, a także gwarancję pracy do emerytury dla pracowników - zaznacza Hutek.

I wskazuje, że jak to już nieraz bywało, znów o wszystko muszą walczyć związkowcy.

- Śląsko-dąbrowska Solidarność zorganizowała spotkanie ze śląskimi europosłami. Chcielibyśmy też jednak porozmawiać z przedstawicielami rządu, żeby prowadzone działania skoordynować - przyznaje Hutek. - Bo sprawa dotyczy górnictwa, ale konsekwencje poniesie cała polska gospodarka. Jeśli ktoś jeszcze tego nie wie, to informuję, że ponad 70 procent energii w Polsce wytwarzane jest z węgla. Wszystkim - bez względu na barwy partyjne czy region - powinno zależeć na zablokowaniu proponowanej formy unijnego rozporządzenia. Tu chodzi o obronę bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju i o utrzymanie stabilnych dostaw energii dla przemysłu i społeczeństwa, a więc o sprawy fundamentalne dla funkcjonowania państwa - podkreśla Bogusław Hutek.

Kiedy politycy będą walczyć na unijnych salonach, trzeba ich w sposób jednoznaczny wesprzeć

- Jako związek cały czas działamy na rzecz uświadamiania ludziom i politykom zagrożeń wynikających z rozporządzenia metanowego. Mam nadzieję, że posłowie do Parlamentu Europejskiego z całej Polski podobne działania podejmą w Brukseli - zaznacza Hutek. - Wkrótce raz jeszcze spotkamy się z europosłami, aby dowiedzieć się, co ustalili w swoich frakcjach parlamentarnych. Liczę też na aktywność rządu. Kiedy politycy będą walczyć tam, na unijnych salonach, my musimy ich w sposób jednoznaczny wesprzeć - być może organizując manifestacje, być może w inny sposób. Jedno jest pewne: dziś trzeba działać wspólnie. Inaczej Polskę spotka katastrofa energetyczna - przestrzega Bogusław Hutek.