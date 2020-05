Konsumpcja węgla w dół, producenci w coraz większych tarapatach

Konsumpcja węgla w krajach Europy Zachodniej spada. Pandemia koronawirusa i wygaszenie produkcji w wielu branżach przełożyły się na spadek zapotrzebowania na energię elektryczną, a co za tym idzie również na węgiel. Łączna produkcja energii z węgla w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Francji wyniosła na koniec kwietnia 2,5 GW, to mniej aż o 4,2 GW w porównaniu do ubiegłego roku. Przy tym całkowita produkcja energii w tych krajach obniżyła się o 16 proc. Także w Polsce spadek zapotrzebowania na energię elektryczną, a co za tym idzie - na węgiel - mocno uderza w producentów surowca.

Trudna sytuacja producentów węgla przez pandemię stała się jeszcze gorsza.

Uderza to również coraz mocniej w firmy górniczego zaplecza.

Sprawa jest poważna zważywszy że według szacunków samorządu gospodarczego w sektorze zaplecza górniczego zatrudnionych jest łącznie ok. 400 tysięcy osób.