Kopalnia atutów. Zapowiada się, że Bogdanka będzie wydobywać węgiel jeszcze bardzo długo

W zakresie węgla kamiennego energetycznego - potencjału, zasobów oraz koncesji wystarczy Bogdance co najmniej do roku 2049. Będzie ona mogła wydobywać węgiel tak długo, jak długo będą ku temu warunki wynikające z uzgodnień rządu z Komisją Europejską. Rok 2049 jawi się tu jako minimum. Bogdanka ma pozostać samodzielną kopalnią. Planuje ona również wydobywanie węgla koksowego na potrzeby metalurgii.

W Bogdance chcą dokonać swoistej ucieczki do przodu. Stąd myślenie o dwuproduktowości, o tym, aby w przyszłości wydobywać także węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali. A wiadomo, że bez niej nie ma mowy o realizacji inwestycji - także tych w zakresie odnawialnych źródeł energii. Wiadomo bowiem, że do produkcji wież wiatrowych potrzebna jest stal. Bez stali dokonanie zielonego zwrotu w energetyce nie byłoby możliwe.- Dywersyfikacja przychodów poprzez poszerzenie obszarów działalności oraz wytypowanie, rozpoznanie i udokumentowanie nowych zasobów węgla koksowego typu 35 ma pozwolić na dalszy rozwój spółki - zaznacza Dariusz Dumkiewicz, wiceprezes Bogdanki ds. rozwoju.Lubelski Węgiel Bogdanka prowadzi działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Spółka dostarcza surowiec głownie do odbiorców przemysłowych. Realizacja dostaw oparta jest o umowy wieloletnie, a kierunek zbytu to energetyka zawodowa i przemysłowa. Od października 2015 roku Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea.