Kopalnia Bogdanka przedłuża współpracę ze szkołami

Uczniowie ze szkół w Łęcznej i Ostrowie Lubelskim zasilą kadry kopalni Bogdanka. Kontynuuje ona współpracę z placówkami kształcącymi specjalistów niezbędnych do dalszego rozwoju firmy. List intencyjny o kontynuacji współpracy podpisali prezesi LW Bogdanka, RG Bogdanka, dyrektorzy Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

Warto się starać

- Przepustki i stypendia to tylko elementy polityki edukacyjne, którą wspólnie z RGB wdrażamy. Celem jest poprawa jakości kształcenia - praktyczna nauka zawodu, olimpiada górnicza, aktywny udział w promocji kierunków i przygotowanie skryptów dla nauczycieli oraz spotkania z kadrą - zaznacza Adam Partyka, z-ca prezesa ds. pracowniczych i społecznych LW Bogdanka.- Mając na uwadze potrzebę stworzenia najlepszych warunków zdobywania wiedzy i umiejętności dla uczniów szkoły partnerskiej, a także pozyskiwania wykwalifikowanych kadr dla gospodarki oraz realizację założeń praktyki zawodowej strony listu zobowiązują się do wspólnych działań w zakresie dydaktyki - dodaje Partyka.I wskazuje, że będzie to m.in. wsparcie procesu upraktycznienia programu kształcenia, doskonalenie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zawodowych, a także rozwoju cech osobowych związanych z pracą takich jak odpowiedzialność i etyczne zachowania.- Poprzez bliską współpracę ze szkołami średnimi w naszym regionie, a także z najważniejszymi ośrodkami naukowymi w naszej branży chcemy pozyskiwać młodych, utalentowanych pracowników by utrzymać wysoki poziom kadr w spółce - dodaje Adam Partyka.Najlepsi absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w Bogdance, a w trakcie nauki uczniowie mogą ubiegać się o stypendium - 1000 zł na semestr. W sumie wypłaconych będzie 20 stypendiów - 16 przez LWB i 4 - RGB.Oprócz tego, osoby wyróżnione przez RGB będą miały możliwość otrzymania bonu szkoleniowego - uczniowie wyróżnieni w sytuacji nie wykorzystania stypendium w wysokości 1000 zł w formie pieniężnej otrzymają dodatkowe 25 proc. do wartości stypendium, które później będą mogli wykorzystać na wybrane przez siebie szkolenie techniczne/zawodowe.Głównym profilem działalności Spółki RG Bogdanka jest świadczenie usług z zakresu wykonywania prac górniczych, budowlanych oraz realizowania dostaw.- Sukcesywnie poszerzamy zakres świadczonych usług, skupiając się na realizacji specjalistycznych prac górniczych - wskazuje prezes RG Bogdanka Marcin Kuryło.- Spółka oprócz prac górniczych w ramach funkcjonowania w strukturach GK pełni także rolę szkoleniową, którą realizuje poprzez praktyczna naukę zawodu. Polityka edukacyjna prezentuje kompleksowe podejście GK do współpracy ze szkołami. Patrząc przyszłościowo i wspierając rozwój młodzieży funkcjonował będzie bon szkoleniowy - jest to dodatkowe 25 proc. wartości stypendium, które uczeń może wykorzystać na szkolenie techniczne/zawodowe. Założeniem bonu jest wspieranie młodych ludzi i zachęcanie do zadbania o swoją przyszłość na wczesnym poziomie edukacji, tak by wchodząc na rynek pracy mieli większe możliwości i szybszą ścieżkę rozwoju - zaznacza Kuryło.Praktyczne podejście do kwestii kształcenia przekłada się też w Olimpiadzie górniczej, która ma być realizowana w ramach obchodów dnia górnika. Jest to forma zabawy-konkursu dla uczniów, który oprócz weryfikacji wiedzy teoretycznej, zagadnień z dziedziny BHP oraz pierwszej pomocy, weryfikuje też umiejętności praktyczne oraz uczy pracy zespołowej. Reprezentacje poszczególnych szkół rywalizują o nagrody rzeczowe, przewidziana jest także dodatkowa nagroda w postaci Bonu Pieniężnego dla zwycięskiej szkoły.Stypendia dla młodzieży są zarówno pomocą finansową, ale przede wszystkim motywacją do kształcenia i rozwoju.- Otwarta droga do pracy, czy podjęcie studiów specjalistycznych to są wymierne efekty naszej współpracy. Kształcimy m.in. w zawodach technik mechanik czy technik elektryk. Często też po studiach młodzi wracają do nas. Można więc powiedzieć, że wpływają pośrednio na rozwój naszego regionu - mówi Maria Jarmuł-Snopek, dyr. ZS Górniczych w Łęcznej.Ryszard Smerdel dyr. ZS w Ostrowie Lubelskim wskazuje, że w szkołach są wdzięczni Bogdance za to, że trzyma nad nimi patronat i w bardzo wyraźny sposób pomaga uczniom najpierw w zdobywaniu wiedzy, a później w zdobywaniu pracy.- Pozwala to na rozwój młodych i poszerzanie horyzontów. W czasie transformacji, w którym znalazła się Bogdanka wspólnie odpowiadamy na wyzwania. W tym roku uruchomiliśmy kierunek technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, aby iść w tym kierunku, w którym podąża firma - podkreśla Ryszard Smerdel, dyr. ZS w Ostrowie Lubelskim.Na chwilę obecną w RG Bogdanka zatrudnionych jest blisko 700 osób, a w całej Grupie Kapitałowej Bogdanka ponad 5600. Kopalnia jest wciąż jednym z największych pracodawców Lubelszczyzny stanowiąc filar gospodarczy i ekonomiczny regionu.Program realizowany będzie przez trzy lata, do 31 sierpnia 2024. To druga edycja, w pierwszej od 2017 do 2020 dzięki „przepustce do pracy” zatrudniono 57 osób, a stypendium naukowe fundowane przez LW Bogdankę otrzymało 192 osoby.Czytaj także: Ceny węgla mocno poszybowały w górę. Ludzie odczują to w portfelach