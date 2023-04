Kopalnia Bogdanka przejmuje Górnika Łęczna

Bogdanka podpisała list intencyjny w sprawie wykupu akcji Górnika Łęczna.

Lubelski Węgiel Bogdanka oraz Stowarzyszenie GKS Górnik Łęczna podpisały w środę 5 kwietnia 2023 roku list intencyjny dotyczący współpracy służącej wzmocnieniu potencjału Klubu Sportowego Górnik Łęczna, którego jednym z głównych celów będzie m.in. osiąganie dalszych sukcesów sportowych.

Uroczystego aktu podpisania dokonano w siedzibie klubu.

Sygnatariusze listu postanowili, że podejmą działania mające na celu doprowadzenie do odkupienia przez Lubelski Węgiel„Bogdanka 100 proc. aktywów Górnika Łęczna należących do Stowarzyszenia GKS Górnik Łęczna.

Kopalnia związana jest z drużyną Górnika nierozerwalnie od momentu jego powstania, czyli od 1979 roku

- Sponsoring Górnika Łęczna jest dla nas projektem długofalowym i od wielu lat jest jednym z najistotniejszych elementów strategii sponsoringowej Bogdanki. Przypomnę, że kopalnia związana jest z drużyną Górnika nierozerwalnie od momentu jego powstania czyli od 1979 roku. Podpisany dziś list intencyjny da Spółce w przyszłości większe możliwości rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowej Górnika, z której korzystać będą mogli wszyscy - zaznaczył Kasjan Wyligała prezes spółki Lubelski Węgiel Bogdanka.

- Chcemy rozwijać też sport młodzieżowy. W akademii Górnika widzimy duży potencjał, jest to jedyna akademia piłkarska w województwie lubelskim, która posiada Złoty Certyfikat PZPN. Te działania w końcowym efekcie powinny przełożyć się również na podniesienie poziomu sportowego drużyny - podkreślił Wyligała. - Równie mocno wspieramy Stowarzyszenie GKS Górnik Łęczna, w ramach którego funkcjonują sekcje tenisa i MMA, jak również kobieca drużyna piłkarek, która odnosi sukcesy nie tylko w Polsce, ale zaznacza mocno swoją obecność na arenach międzynarodowych. Ten dzisiejszy akt to dla Bogdanki i całej sportowej górniczej rodziny bardzo ważny krok. Bogdanka chce być motorem napędowym całej Lubelszczyzny również jako odpowiedzialny, stabilny i silny sponsor.

- dodał Kasjan Wyligała.

Wsparcie Bogdanki ma dać Górnikowi poczucie bezpieczeństwa i gwarancję stabilnego rozwoju

Zgodnie z zapisami dokumentu, stronom przyświeca dbałość o rozwój regionu i biorąc pod uwagę dotychczasowe zaangażowanie stron w działalność w zakresie propagowania oraz rozwoju sportu zadeklarowano współpracę służącą wzmocnieniu potencjału GKS Górnik Łęczna i Górnika Łęczna SA., których celem będzie osiągnięcie dalszych sukcesów sportowych.

- Dla nas, najważniejszym celem jest rozwijanie w dalszym ciągu pierwszej drużyny kobiet Stowarzyszenia GKS Górnik Łęczna, która ma za sobą wiele sukcesów na poziomie ogólnopolskim i arenie międzynarodowej. Choć nie zapominamy oczywiście o naszych sekcjach MMA i tenisa ziemnego - powiedział Dawid Osowski prezes zarządu Stowarzyszenie GKS Górnik Łęczna.

- Bogdanka to uznany od lat mecenas sportu na Lubelszczyźnie. Spółka jest z nami na dobre i złe. Wsparcie takiej firmy daje poczucie bezpieczeństwa i gwarancję stabilnego rozwoju. Najtrudniejsze było podjęcie decyzji, reszta działań, które są przed nami to już tylko kwestia wytrwałości. Dzisiejsza decyzja to kolejny ważny krok dla przyszłości sportu w Łęcznej - dodał Dawid Osowski.

- To wydarzenie, to dla Górnika Łęczna wyraźny znak, że Bogdanka chce jeszcze mocniej związać się z klubem. To również ważna deklaracja, która stawia przed zarządem klubu konkretne wymagania. Chcę wykorzystać swoje bogate doświadczenie zawodowe tak, aby we właściwy sposób przeprowadzić proces związany z integracją klubu z Bogdanką. Chciałbym również, aby w klubie pojawili się nowi sponsorzy. Mam nadzieję, że w końcowym efekcie wszystkie te działania przełożą się na jeszcze lepsze wyniki sportowe Zielono-Czarnych - powiedział Adam Laskowski prezes Górnika Łęczna.

Lubelski Węgiel Bogdanka jest jednym z największych mecenasów sportu na Lubelszczyźnie

W ramach sponsoringu sportowego spółka angażuje się w sport profesjonalny oraz sport amatorski. Bogdanka podtrzymuje wybrane tradycje sportowe regionu, wspierając rozwój młodych talentów sportowych oraz rozwijając sprawność fizyczną dzieci i młodzieży.

Spółka jest sponsorem m.in. piłkarzy Górnika Łęczna, żużlowców Motoru Lublin, bokserów MGKS Gwarek Łęczna, siatkarzy LUK Lublin, Avii Świdnik, ChKS Arka Chełm, a także koszykarki Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin oraz piłkarzy ręcznych Padwy Zamość. W 2022 roku wsparcie sponsorskie Lubelskiego Węgla Bogdanka trafiło do ponad 1500 zawodniczek i zawodników z Lubelszczyzny.

Górnik Łęczna został założony w 1979 roku i jest najbardziej utytułowanym klubem piłkarskim w województwie lubelskim. W latach 2003-2022 drużyna męska ośmiokrotnie występowała na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, zaś sekcja kobiet trzykrotnie zdobywała tytuł Mistrza Polski oraz jest wielokrotnym medalistą rozgrywek Pucharu Polski.

Klub prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu - piłka nożna, badminton oraz biegania. Szkółka piłkarska Górnika Łęczna jako pierwsza w regionie otrzymała złoty Certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej i należy do najlepszych tego typu podmiotów na Lubelszczyźnie. Górnik Łęczna pełni istotną rolę w krzewieniu kultury fizycznej lokalnej społeczności. Ponadto spełnia szereg innych funkcji takich jak integracja mieszkańców powiatu łęczyńskiego, promowanie regionu oraz organizacji różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.