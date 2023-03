Kopalnia Bogdanka trafi bezpośrednio w ręce państwa. Znamy szczegóły przejęcia

Kapitał ma narodowość, a przejęcie udziałów przez Skarb

Państwa powoduje, że de facto właścicielem kopalni staje się każda Polka i każdy Polak – wskazuje Kasjan Wyligała, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Skarb Państwa dokona wykupu akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka. Proces przejęcia kopalni powinien zakończyć się latem 2023 roku. Władze kopalni twierdzą, że decyzja zapewni przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne dla znacznego obszaru Polski.

Ponadto zmiany dadzą dynamiczny impuls do realizacji nowych celów strategicznych spółki. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, spotkał się 15 marca 2023 roku w Warszawie z delegacją Lubelskiego Węgla Bogdanka, na czele z Kasjanem Wyligałą, prezesem zarządu spółki, stroną społeczną - przedstawicielami związków zawodowych działających na terenie kopalni oraz Michałem Moskalem, szefem gabinetu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

W spotkaniu uczestniczył także Marek Wesoły, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Spotkanie było okazją do przedstawienia

koncepcji Ministerstwa Aktywów Państwowych w zakresie harmonogramu przejęcia Bogdanki przez Skarb Państwa.

- W czerwcu ubiegłego roku Rada Ministrów podjęła uchwałę o wykupie akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka od Grupy Enea - zaznaczył Jacek Sasin. - Jest to element transformacji sektora elektroenergetycznego, związanego z wydzieleniem aktywów węglowych, czyli powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Prace nad NABE dobiegają końca, a tym samym 3 najważniejsze spółki energetyczne w kraju, PGE, Enea i Tauron staną się firmami wolnymi od aktywów węglowych. W przypadku Enei oznacza to nie tylko przeniesienie do NABE elektrowni węglowych, oznacza także wydzielenie Bogdanki. Nie będzie to jednak oznaczało wejścia Bogdanki do NABE, ale wykup akcji tej kopalni przez Skarb Państwa - powiedział Jacek Sasin.

Lubelski Węgiel Bogdanka to firma strategiczna, która zapewnia znaczący wolumen węgla energetycznego w polskim systemie

Proces przejęcia Bogdanki przez Skarb Państwa powinien zakończyć się latem tego roku. Do końca lipca planowane jest zakończenie sporządzania wycen oraz innych dokumentów związanych z wykupem, tak aby Rada Ministrów mogła następnie podjąć finalną decyzję w tej sprawie.

- Lubelski Węgiel Bogdanka to firma strategiczna, która zapewnia znaczący wolumen węgla energetycznego w polskim systemie. Spółka będzie działała również w innych obszarach surowcowych. Znajdzie to odzwierciedlenie w nowej strategii spółki - dodał Jacek Sasin.

W związku ze zmianami wynikającymi z wojny na Ukrainie, Polska będzie odchodzić od pomysłu, aby paliwem przejściowym pomiędzy węglem a nowymi, odnawialnymi źródłami energii był gaz. Gaz jest paliwem importowanym i mniej pewnym rynkowo z uwagi na podatność na różnice cen na giełdach światowych.

Dlatego rola węgla w najbliższych latach, jako paliwa zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne, będzie nadal w Polsce bardzo istotna.

- Ta rozważna decyzja Ministerstwa Aktywów Państwowych gwarantuje, że Bogdanka, przedsiębiorstwo strategiczne dla krajowej energetyki, pozostaje na stałe w polskich rękach. Kapitał ma narodowość, a przejęcie udziałów przez Skarb Państwa powoduje, że de facto właścicielem kopalni staje się każda Polka i każdy Polak - tłumaczy Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW Bogdanka. - Przejęcie akcji przez Skarb Państwa da też impuls rozwojowy dla spółki. Nowa strategia ma przynieść wkrótce odpowiedzi na pytania o kierunki rozwoju Bogdanki w najbliższych latach. Myślimy tu o stopniowej transformacji na OZE, a także o eksploatacji innych surowców kopalnych w oparciu o znaczny potencjał i know-how naszej załogi. Zmiany właścicielskie dadzą zatem możliwość większej

sterowności i elastyczności w zarządzaniu, aby lepiej przygotować się na wyzwania kolejnych dekad - dodaje Kasjan Wyligała.

Lubelski Węgiel Bogdanka nie spodziewa się, że zmiany właścicielskie mogą wpłynąć w obecnym roku na poziom wydobycia. Tym samym spółka podtrzymuje dotychczasowy plan w wysokości 8,3 mln ton węgla.

LW Bogdanka zatrudniała na koniec 2022 roku ponad 5 tys. pracowników, z czego ponad 3,5 tys. to osoby na stanowiskach robotniczych na dole. Od czerwca 2009 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.