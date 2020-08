Kopalnia Budryk będzie mieć naziemny skład materiałów wybuchowych

Przygotowany przez Grupę Kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej przy współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa (GIG) projekt budowy naziemnego składu materiałów wybuchowych dla kopalni Budryk - należącej do JSW - wchodzi w fazę realizacji.

Są kolejni zainteresowani budową składów naziemnych

Gdyby chciano tam umieścić komorę podziemną z materiałami wybuchowymi, musiano by wydrążyć specjalne wyrobisko doprowadzone do szybu V - wydechowego. To wyrobisko byłoby wykonane jedynie ze względu na konieczność zapewnienia wentylacji komorze - a kosztowałoby sporo.Naziemny skład, jeśli ma być użyteczny, musi być zlokalizowany w rejonie największego nagromadzenia potencjalnych robót, a zatem bezpośrednio przy szybie VI.Jak wskazano w Solidarności Górniczej, projektujący musieli uwzględnić fakt, że naziemny skład materiałów wybuchowych przy szybie VI kopalni Budryk o wymiarach około 12 na około 14 metrów będzie położony znacznie bliżej innych budynków niż przewiduje to rozporządzenie.W ramach prac nad projektem eksperci z JSW Innowacje SA, kopalni Budryk i Głównego Instytutu Górnictwa zaprojektowali i przebadali zastosowanie ponad trzydziestu dodatkowych środków bezpieczeństwa, dzięki czemu budynek będzie mógł powstać na terenie zakładu górniczego.Chodzi między innymi o specyficzny rodzaj obwałowania, będący efektem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez JSW Innowacje, czy też położenie składu poniżej powierzchni otaczającego terenu.Przygotowana koncepcja budowy stałego naziemnego składu materiałów wybuchowych wraz z planowanymi do zastosowania dodatkowymi środkami bezpieczeństwa uzyskała pozytywną opinię rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego.To właśnie rzeczoznawca ma prawo do zmiany odległości składu od innych budynków, jeżeli inwestor zastosuje wspomniane już wcześniej specjalne zabezpieczenia. Jak zaznaczono w Solidarności Górniczej, obecnie dokument jest konsultowany z Okręgowym Urzędem Górniczym w Gliwicach, który zdecyduje o wydaniu pozwolenia na budowę.Niezbędne będą również konsultacje z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zagrożenia terrorystycznego.Plan jest taki, by prace rozpocząć natychmiast po otrzymaniu pozwolenia na budowę. To ostatni dokument, którego dziś brakuje. Jeżeli niebawem zostanie wydany, to w tym roku skład zostanie wybudowany. Po ukończeniu budowy będziepotrzebny dokument pozwalający na eksploatację budynku.Na budowie naziemnego składu materiałów wybuchowych w kopalni Budryk zapewne się nie skończy, bowiem podobnymi składami zainteresowane są dwie kolejne kopalnie.Jak wskazuje Sebastian Napieraj to nie dziwi, bowiem robót strzałowych do wykonania będzie coraz więcej w miarę schodzenia z wydobyciem na coraz niższe poziomy, gdzie część skał jest na tyle twarda, że ani ekonomicznie, ani technicznie nie jest uzasadnione drążenie w nich wyrobisk kombajnami ze względu na szybkie zużywanie się organów urabiających.Zobacz także: Widmo zwolnień grupowych w PG Silesia