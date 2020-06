Kopalnia Budryk kolejnym ogniskiem zakażeń koronawirusem

Do ponad 6 tys. wzrosła w środę 17 czerwca liczba potwierdzonych od początku epidemii przypadków koronarwirusa wśród górników. Wyzdrowiało niespełna 40 proc. chorych. Kolejnym ogniskiem SARS-CoV-2 okazała się kopalnia Budryk, gdzie we wtorek przybyło 75, a w środę 85 zarażonych - łącznie jest ich 191.

W pozostałych kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej od wtorku nie przybyło osób zakażonych - w kopalni Pniówek jest ich 1591 (673 z nich już wyzdrowiało), w kopalni Zofiówka 1180 (w tym 19 ozdrowieńców), w kopalni Jastrzębie-Bzie 362, w kopalni Borynia 281, a w kopalni Szczygłowice 4.



Do dziś potwierdzono 697 przypadków wyzdrowienia z infekcji #koronawirus .em wśród pracowników @jsw_sa

W kopalniach @jsw_sa potwierdzono dotąd 3609 przypadków zarażenia #koronawirus .em. W #KWK #Pniówek to 1591 osób, 1180 osób w #Ruch .u #Zofiówka , 362 w #kopalnia #JastrzębieBzie , 191 osób w KWK #Budryk , 281 w Ruchu #Borynia i 4 w Ruchu #Szczygłowice . Na #kwarantanna jest 175 osób.

W największej węglowej spółce - Polskiej Grupie Górniczej - od wtorku przybyły cztery nowe przypadki zakażenia, łącznie jest ich obecnie 1838, a 1172 osoby wyzdrowiały. Liczba ozdrowieńców w PGG rośnie z dnia na dzień i zbliża się już do dwóch trzecich wszystkich zakażeń.W PGG najwięcej zakażeń było w kopalniach Jankowice (672), Sośnica (460), Murcki-Staszic (236), Marcel (232, wzrost o 3 przypadki), Bolesław Śmiały (86) i Bielszowice (71). 27 przypadków potwierdzono w kopalni Ziemowit, a 25 w Zakładzie Górniczych Robót Inwestycyjnych. 893 pracowników Grupy jest na kwarantannie - w szczytowym momencie epidemii liczba izolowanych pracowników Grupy przekraczała 2 tys. W ramach badań przesiewowych od górników PGG pobrano ponad 47 tys. wymazów do testów na obecność koronawirusa.Oprócz zakładów PGG i JSW od początku epidemii zakażonych zostało także 590 górników z należącej do Węglokoksu bytomskiej kopalni Bobrek. Obecnie koronawirusa ma tam jeszcze 60 osób (w tym 17 pracowników firm współpracujących z kopalnią), a 530 górników wyzdrowiało. Siedmiu pracowników jest w kwarantannie.

Czytaj także: Nowe zakażenia koronawirusem w dwóch kopalniach JSW

Według zebranych w środę danych Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej i spółki Węglokoks Kraj - od początku epidemii potwierdzono zakażenie koronawirusem 6037 górników z kilkunastu kopalń, wobec 5945 raportowanych dobę wcześniej. Liczba ozdrowieńców wzrosła do 2399, co stanowi ponad 39,7 proc. wszystkich zakażonych.



Górnicy to ponad połowa z przeszło 11 tys. wszystkich osób zarażonych w woj. śląskim i niespełna 20 proc. z ponad 30 tys. osób zakażonych w całej Polsce. Śląskie jest województwem o największej w Polsce liczbie potwierdzonych zakażeń.