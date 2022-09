Kopalnia Budryk wydłużyła czas dziennej sprzedaży węgla

Kopalnia Budryk w Ornontowicach, która w połowie sierpnia na niewielką skalę rozpoczęła sprzedaż węgla opałowego dla gospodarstw domowych, od poniedziałku (5 września) wydłużyła czas dziennej sprzedaży opału - poinformowała JSW.

"Należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalnia Budryk w Ornontowicach, która w połowie sierpnia na niewielką skalę rozpoczęła sprzedaż węgla opałowego dla gospodarstw domowych, od poniedziałku wydłużyła czas dziennej sprzedaży opału do godziny 21.30" - poinformowała JSW.

Dotąd JSW sprzedała prawie 1,9 tys. ton węgla typu Orzech, obsługując ponad 630 klientów.

Do zakładu należy przyjechać własnym transportem i ustawić się w kolejce przed bramą wjazdową. Pracownik ochrony, po rejestracji zainteresowanego, wyda numer uprawniający do wjazdu na teren zakładu. Konieczne jest podanie tonażu, numeru rejestracyjnego pojazdu oraz danych kierowcy. Zainteresowani z nieaktualnymi numerami lub bez nadanych numerów nie są obsługiwani.

Następnie kupujący składa dokument potwierdzający, że pod wskazanym adresem znajduje się odpowiednie źródło spalania na węgiel. Następuje załadunek; samochód wjeżdża na wagę, gdzie wydawane są dokumenty i przechodzi się do płatności. Można jej dokonać gotówką lub za pomocą tzw. szybkiego przelewu. To ostatni etap związany z zakupem węgla.

Kupujący musi przedstawić dokument potwierdzający, że posiada piec na węgiel

Nabywca, który chce zakupić węgiel dla kilku osób, musi posiadać przy sobie pełnomocnictwa upoważniające do złożenia w imieniu kupującego czytelnego podpisu na fakturze z oświadczeniem potwierdzającym nabycie i przeznaczenie paliwa. Druki takich pełnomocnictw dostępne są na stronie internetowej JSW. Ponadto osoba kupująca musi przedstawić dokument potwierdzający, że pod danym adresem znajduje się źródło spalania na węgiel.

JSW przypomniała, że nie produkuje i nie prowadzi sprzedaży tzw. ekogroszku, a jedynie węgiel w sortymencie Orzech, o parametrach opisanych na stronie internetowej firmy. "Jest to węgiel o niskiej zawartości popiołu i siarki, lecz o dużej spiekalności, co wyklucza jego zastosowanie jako paliwa zamiennego w stosunku do ekogroszków" - zaznaczył rzecznik spółki.

Dzienny limit sprzedaży węgla typu Orzech z kopalni Budryk to 180 ton. Jastrzębska spółka nie planuje oferowania węgla przez internet.

