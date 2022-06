Kopalnia Halemba będzie przerabiać ciepło na prąd

W Ruchu Halemba kopalni zespolonej Ruda, należącej do Polskiej Grupy Górniczej, uruchomiono instalację konwersji ciepła w energię elektryczną ORC o mocy elektrycznej generatora około 30 kW. Technologia produkcji energii elektrycznej w obiegu ORC (Organiczny Cykl Rankine’a) jest znana od dziesiątek lat, ale komercyjnego wykorzystania doczekała się dopiero w ostatnich latach.

Uzyskiwana sprawność takiej produkcji energii elektrycznej wynosi 8-12 proc.

Źródłem ciepła dla średniotemperaturowego układu ORC o mocy do 30 kW jest strumień spalin z silnika gazowego agregatu sprężarkowego HE-KASEC-22/600-PG377-GZ, zasilanego metanem, zlokalizowanego w KWK Halemba.

Ruch Halemba kopalni zespolonej Ruda jest pierwszą kopalnią, w której funkcjonuje układ ORC.

Uzyskaną energię firma Marani przekazuje kopalni i posłuży ona do zasilania sprężarek elektrycznych w sprężarkowni głównej.

Należy zaznaczyć, że Marani jest pierwszą firmą, która wyszła z tą instalacją z fazy laboratoryjnej, wdrażając ją do zastosowań przemysłowych, a Ruch Halemba kopalni zespolonej Ruda jest pierwszą kopalnią, w której funkcjonuje układ ORC.

Prognozowana roczna produkcja energii elektrycznej tej instalacji może wynieść 8000 h x 30 kW =240 000 kWh.

Instalacja ORC polega na zasileniu turbozespołu w zamkniętym obiegu, w którym, w odróżnieniu od powszechnie stosowanego w elektrociepłowniach obiegu parowego, jako medium energetyczne wykorzystuje się najczęściej pary cieczy niskowrzącej.

Jak wskazano w magazynie Polskiej Grupy Górniczej, ciecz niskowrząca odparowuje w temperaturze np. około 2000C, co wymaga zasilania parownika nośnikiem o bardzo wysokich parametrach, na przykład olejem termalnym.

Uzyskiwanie pożądanych parametrów w obiegu oleju termalnego zapewnia np. ciepło spalin z silnika gazowego, ciepło z kotłowni opalanych węglem lub układ rekuperacji ciepła odpadowego w procesach przemysłowych.

Pary cieczy niskowrzącej wytworzone w parowniku napędzają turbinę o konstrukcji znacznie prostszej od profesjonalnej turbiny parowej. Przepracowane pary cieczy niskowrzącej przechodzą do układu chłodzenia, np. obiegu c.o., który doprowadza do ich kondensacji, po czym ciecz jest ponownie transportowana pompą cyrkulacyjną do parownika. Tak wykonany układ charakteryzuje się bardzo wysoką niezawodnością.

Pożądany układ dla kopalni Halemba

Uzyskiwana sprawność takiej produkcji energii elektrycznej - zaznaczono w magazynie Polskiej Grupy Górniczej - to 8-12 proc. i zależna jest generalnie od parametrów obiegu chłodzenia w skraplaczu. Przy standardowych obiegach c.o. 60/900C do wyprodukowania 30 kWe mocy elektrycznej wymagany jest układ energii cieplnej o mocy około 300 kWt. Instalację ORC w PGG SA KWK Ruda Ruch Halemba o mocy elektrycznej generatora około 30 kW tworzy zespół sprężarkowo-gazowy.

Silnik spalinowy napędza blok śrubowy sprężarki powietrza. Temperatura spalin na wylocie z kolektora turbiny wynosi około 540°C. Czynnik roboczy dla głównego obiegu ORC to DMC (węglan dimetylu).

Jak wskazano w magazynie Polskiej Grupy Górniczej, obieg zakłada zastosowanie dodatkowej pętli pośredniczącej w wymianie ciepła pomiędzy spalinami i czynnikiem roboczym w instalacji ORC, w której zostanie zastosowany olej termalny. Wariant z regeneratorem został wytypowany jako najbardziej perspektywiczny dla czynnika DMC, charakteryzujący się najwyższą sprawnością i wartością mocy netto. Skraplacz będzie chłodzony obiegiem wody z glikolem.

