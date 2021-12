Kopalnia Halemba zorganizowała wystawę o pacyfikacji z 1981 roku

Wystawę z okazji 40-rocznicy stanu wojennego, poświęconą historii zakładowej Solidarności, można zwiedzać w kopalni Halemba, należącej obecnie do Polskiej Grupy Górniczej (PGG), która jako pierwsza została spacyfikowana przez oddziały ZOMO.

Jedną z osobistych pamiątek dostarczył na wystawę syn Ryszarda Sibonia - to odręczny list jego młodszej siostry do ojca w więzieniu z pieczątką "Ocenzurowano". Zaczyna się od słów: "Kochany Tatusiu, wszyscy czujemy się dobrze, jesteśmy zdrowi. Święta upłynęły nam spokojnie...". Janusz Siboń w 1981 r. był młodym chłopakiem i pamięta, jak w szkole nauczyciele wytykali jemu i siostrze, że ojciec jest "wrogiem".Zadbano, by archiwa dotyczące Halemby na wystawie znalazły szerszy kontekst, ułatwiający zrozumienie historii młodszym, którzy jej już nie pamiętają. Wyeksponowano m.in. plansze i zdjęcia z Porozumień Jastrzębskich, pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki, czy kartki na żywność, które w latach 80. XX wieku obowiązywały w polskich sklepach. Klamrą, która spina narrację, są fotografie i dokumenty upamiętniające zakładową Tymczasową Komisję Założycielską i odrodzenie górniczej Solidarności w 1989 roku.Wystawę poświęconą pacyfikacji kopalni Halemba i górniczej Solidarności w zakładzie zwiedzać można w cechowni Ruchu Halemba w Rudzie Śl. przy ul. Kłodnickiej do 7 stycznia 2022 roku.Zobacz także: Europa zużyje dużo węgla. Na rynku widać spore wahania cen