Kopalnia JSW upamiętniła pacyfikację mozaiką ze świętą Barbarą

Mozaika witrażowa z wizerunkiem świętej Barbary powstała na ścianie cechowni Ruchu Zofiówka kopalni Borynia-Zofiówka. Tak upamiętniono pacyfikację jastrzębskich kopalń.

15 grudnia 1981 roku, na początku stanu wojennego, wojsko i milicja użyły broni przeciwko górnikom ówczesnej kopalni Manifest Lipcowy (dziś to Ruch Zofiówka). W 41. rocznicę tych wydarzeń oficjalnie zaprezentowano mozaikę witrażową z podobizną świętej Barbary, która powstała w niespełna pół roku i składa się z tysięcy elementów.

- Odsłaniamy dzisiaj mozaikę, która upamiętnia bohaterstwo uczestników tamtych dni. Szanowni uczestnicy tamtych wydarzeń, pamiętamy i dziękujemy za to, co zrobiliście dla nas i dla Ojczyzny. Czujemy się zobligowani być strażnikiem historii, aby to, co wydarzyło się na jastrzębskiej ziemi nigdy nie zostało zapomniane - powiedział Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW podczas uroczystości odsłonięcia mozaiki.

Dawna kopalnia „Manifest Lipcowy” była pierwszym zakładem przemysłowym, w którym funkcjonariusze ZOMO użyli broni palnej wobec strajkujących górników. 15 grudnia 1981 roku górniczy protest tłumiło 1700 milicjantów i żołnierzy, uzbrojonych także w czołgi i wozy bojowe. W pacyfikacji rannych zostało 4 górników. Dzień później, 16 grudnia spacyfikowano kopalnię Wujek w Katowicach, gdzie zginęło 9 górników, a kilkudziesięciu zostało rannych.

"Z perspektywy minionych lat zdajemy sobie sprawę, że potrzeba było aktu wyjątkowej odwagi, aby w tamtym czasie przeciwstawić się złu, które reprezentował system komunistyczny. Trzeba było głęboko wierzyć w sens walki, aby podjąć ryzyko buntu i upomnieć się o sprawiedliwość i godność ludzi pracy. Ofiara i poświęcenie górników z jastrzębskich kopalń to dla nas wielka lekcja solidarności" - napisał wicepremier Jacek Sasin w liście odczytanym podczas uroczystości przez Piotra Pyzika, podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.