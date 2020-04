Kopalnia Olkusz-Pomorzany ma zostać zamknięta z końcem 2020 roku

Zarząd ZGH Bolesław podjął uchwałę o zakończeniu wydobycia rud cynkowo-ołowiowych z Kopalni Olkusz-Pomorzany z dniem 31 grudnia 2020 roku. Koszt przeprowadzenia likwidacji kopalni szacowany jest na około 140 mln zł. Analizowano możliwość zakończenia wydobycia w końcu roku 2021. Jednak zmiany na rynku spowodowane wybuchem pandemii koronawirusa wpłynęły na spadki cen metali, przyspieszając decyzję o zakończeniu wydobycia - wynika z informacji podanych przez Stalprodukt, którego ZGH Bolesław jest spółką zależną.

Pandemia przyspiesza decyzję

ZGH Bolesław podała, że doświadczenia z likwidowanych w ZGH kopalń pokazują jednoznacznie, że nie da się wyeksploatować do "czysta" zasobów. Z kopalni "Bolesław" w latach 1954-1996 wydobyto 25 mln ton rudy i pozostało 3,8 mln ton zasobów przemysłowych. Z kopalni "Olkusz" w latach 1968-2001 wydobyto 15 mln ton rudy i pozostało 2,2 mln ton zasobów.Łącznie z kopalni "Olkusz-Pomorzany" w latach 1974 – 2020 zostanie wydobyte, jak wynika z zawiadomienia przekazanego przez ZGH Bolesław firmie Stalprodukt, 92,3 mln ton rudy.- Pozostawienie na dzień 31 grudnia 2020 roku tylko około 2 mln ton zasobów przemysłowych będzie niewątpliwym sukcesem i należy uznać to za sczerpanie złoża do "czysta". Uwzględniając powyższe z powodu sczerpania zasobów zakończenie wydobycia 31 grudnia 2020 roku wydaje się w pełni uzasadnione- stwierdziły ZGH Bolesław.ZGH Bolesław wskazuje, że analizowano możliwość zakończenia wydobycia z Kopalni Olkusz-Pomorzany w końcu roku 2021, lecz radykalne zmiany na rynku w okresie grudzień 2019- kwiecień 2020 spowodowane wybuchem pandemii koronawirusa, wpłynęły na spadki cen metali, przyspieszając decyzję o zakończeniu wydobycia.- Ceny cynku w grudniu 2019 roku były na poziomie 2350 USD/tonę. W I kwartale 2020 roku cena cynku spadła poniżej poziomu 1900 USD/tonę. W związku z wpływem pandemii na globalną sytuację gospodarczą prognozy nie są optymistyczne. Prowadzenie działalności górniczej w obecnych warunkach jest nieopłacalne. Zamknięcie kopalni nie wpłynie negatywnie na kontynuację działalności spółki- stwierdza ZGH Bolesław.Sam Stalprodukt przypomniał, że podany termin zakończenia przez ZGH "Bolesław" działalności górniczej jest zgodny z wcześniejszymi planami, a w szczególności, że termin ten został określony w strategii rozwoju Segmentu Cynku, podanej do publicznej wiadomości raportem za październik 2016 roku.