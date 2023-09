Kopalnia PGG ma powody do świętowania

Główne uroczystości jubileuszu 140-lecia Ruchu Marcel kopalni zespolonej ROW należącej do Polskiej Grupy Górniczej odbyły się 23 września w Radlinie.

W uroczystości jubileuszu 140-lecia Ruchu Marcel kopalni zespolonej ROW uczestniczyli między innymi przedstawiciele zarządu Polskiej Grupy Górniczej: wiceprezes ds. pracowniczych Jerzy Janczewski i wiceprezes ds. finansowych Andrzej Paniczek oraz dyrekcja kopalni, pracownicy zakładu i mieszkańcy.

- Było co świętować. Kopalnia Marcel od wielu lat notuje bardzo dobre wyniki, zarówno produkcyjne, jak i ekonomiczne. To wielki powód do dumy - mówił dyrektor Marcin Maciejczyk, cytowany na stronie PGG.

Obchody urodzin kopalni rozpoczął przemarsz ulicami miasta z udziałem pocztów sztandarowych do kościoła Najświętszej Maryi Panny w Biertułtowach przy dźwiękach górniczej orkiestry. Po mszy świętej w klubie NOT w Radlinie odbyła się premiera jubileuszowego wydania okolicznościowego albumu.

Początki kopalni Marcel sięgają połowy XIX wieku. Przyjmuje się, że oficjalne uruchomienie zakładu nastąpiło 13 listopada 1883 roku. Kopalnia początkowo stanowiła własność rodziny Grundmanów. Do 1945 roku kopalnia nosiła nazwę Emma, natomiast w 1949 roku nadano jej nazwę Marcel.