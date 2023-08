Kopalnia Pniówek dostanie nowe maszyny za 66 mln zł

Spółka Patentus dostarczy trzy nowe przenośniki taśmowe do kopalni Pniówek, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).







Wartość kontraktu to 66,8 mln zł. Umowa, która dotyczy dostarczenia trzech nowych przenośników taśmowych, została podpisana z JSW 28 lipca br.

Chodzi o dwa przenośniki taśmowe typu PPT - 1400 o szerokości taśmy 1400 mm i długości 500 m wraz z przynależnym do urządzeń wyposażeniem oraz jeden przenośnik taśmowy typu PPT - 1400 o szerokości taśmy 1400 mm i długości 1000 m wraz z przynależnym do urządzenia wyposażeniem. Łączny koszt zamawianych maszyn to 66,83 mln zł.

Zakres działalności firmy Patentus obejmuje miedzy innymi produkcję maszyn dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego, projektowanie i wykonywanie przekładni zębatych.

Grupa kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność grupy JSW.