Swego czasu mówiło się o inwestorach chętnych na nabycie kopalni Krupiński, która znalazła się w Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Trzeba było poważnie podejść do tej kwestii... Każda kopalnia przeznaczona do likwidacji powinna być wystawiana na sprzedaż. Jeżeli pojawi się poważny inwestor, chętny na zainwestowanie w daną kopalnię (zgodnie z wszelkimi uwarunkowaniami formalnoprawnymi), to należy umożliwić mu działanie - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki.

Janusz Steinhoff wskazuje, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na warunkach komercyjnych budować nowe kopalnie w gminach i regionach, które nie zostaną objęte Funduszem Sprawiedliwej Transformacji.

- Przecież jeżeli ktoś będzie chciał zbudować kopalnię na przykład na Lubelszczyźnie, to nie powinno być problemu... Funkcjonująca tam Bogdanka nie idzie teraz do likwidacji, będzie mogła wydobywać węgiel przynajmniej do 2049 roku. Trzeba inwestować w kopalnie z perspektywami - uważa Janusz Steinhoff.

Przypomina również o planach powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Jego zdaniem powinny się w niej znaleźć również kopalnie węgla kamiennego.

Przeprowadzić transformację w sposób zaplanowany i racjonalny