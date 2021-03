Kopalnia ROW zwiększa bezpieczeństwo i przy okazji oszczędza

Kadra inżynieryjna w Ruchu Marcel i Ruchu Jankowice kopalni zespolonej ROW, należącej do Polskiej Grupy Górniczej, dobrała nowy sprzęt, dostosowując go do wymagań geologiczno-górniczych oraz uwarunkowań technicznych właściwych dla tej kopalni. Jak informuje PGG, dało to efekty ekonomiczne oraz wpłynęło na zwiększenie bezpieczeństwa pracy górników.

W przedsięwzięcie zaangażowani byli między innymi: kierownik robót górniczych Aleksander Tomiczek i inżynier ds. obudowy Mariusz Jaszczurowski w Ruchu Marcel.

Natomiast w Ruchu Jankowice: kierownik robót górniczych Jacek Elias oraz inżynier ds. obudowy Jerzy Śpiewok.

W ścianach eksploatacyjnych standardowe sekcje obudowy zmechanizowanej doposażono poprzez dodatkowe urządzenie stojakowo-podporowe typu Pegaz, służące do zabudowy jej wlotu, dzięki czemu zyskano rozwiązanie o zwiększonej funkcjonalności.

Liczy się wzrost bezpieczeństwa pracy