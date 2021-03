Kopalnia Soli "Wieliczka" otrzyma państwowe wsparcie

Kopalnia Soli Wieliczka otrzyma na rok 2021, na prace zabezpieczające, kwotę 85 mln zł. Środki te pochodzą z budżetu państwa i stanowią tegoroczną część wsparcia publicznego, które udzielane jest na mocy przedłużonej do 2027 roku ustawy o dotowaniu niektórych podmiotów (obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku). Ustawa zapewnia podziemnej Wieliczce finansowanie robót górniczych w perspektywie najbliższych 7 lat, w corocznych transzach po 85 mln zł (lata 2021-24) i po 70 mln zł (lata 2025-27).

W zabytkowej kopalni nieustannie mamy do czynienia z zagrożeniem wodnym czy zawałowym, co może mieć negatywny wpływ nie tylko na zabytek ale również na znajdujące się na powierzchni miasto.Dotacja sprawia, że kopalnia jest w stanie wykonać najpilniejsze prace zabezpieczające w najbliższych siedmiu latach. Jednym z takich priorytetowych przedsięwzięć jest niezmiernie ważny program remontów kopalnianych szybów (turystyczny szyb Daniłowicz, pracowniczy szyb Kinga, przeznaczony do modernizacji i zabezpieczenia szyb Kościuszko oraz szyb wentylacyjny Wilson) bez których zabezpieczenie i udostępnienie kopalni stałoby się niemożliwe.