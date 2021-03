Kopalnia Staszic-Wujek poprawia bezpieczeństwo pracy

Kopalnia Staszic-Wujek, należąca do Polskiej Grupy Górniczej (PGG), realizuje kolejne działania służące poprawie bezpieczeństwa pracy. Dział wentylacji - dzięki drobnemu, zdawałoby się, usprawnieniu - w znaczący sposób udoskonalił pracę dyspozytorni gazometrycznej, a przez to wpłynął na poprawę bezpieczeństwa pożarowego całego zakładu.

Rozwiązanie ważne dla bezpieczeństwa pracowników

W znaczący sposób ułatwia to pracę dyspozytorom gazometrii, którzy spośród ogromu informacji wyświetlanych na kilkunastu monitorach muszą wyłapywać między innymi informacje o zwiększającym się zagrożeniu pożarowym.Tablica „Tlenki węgla” oprócz samych pomiarów stężeń CO wyrażonych w ppm informuje dyspozytora także o wskazaniach na czujnikach wyrażonych w dm3/minutę, co dodatkowo wpływa na prawidłową analizę i ocenę zagrożenia pożarowego.System wspomagania dyspozytorskiego THOR po odczycie pomiaru z danego czujnika tlenku węgla automatycznie przelicza stężenie gazu na tzw. litraż.Poza tym w zależności od lokalizacji zabudowy czujnika zostały ustawione różne progi ostrzegawcze. Dla miejsc, w których występowanie zagrożenia pożarowego jest większe, np. rejony ścian, przodków w biegu lub rejony ścian w likwidacji, progi ostrzegawcze ustawione są na wartość 5 ppm.W pozostałych lokalizacjach - wskazano w magazynie Polskiej Grupy Górniczej - progi ustawione zostały na wartości 7 ppm oraz 10 ppm dla czujników zabudowanych w grupowych prądach powietrza.Progi ustawiane są w zależności od ilości powietrza przepływającego przez wyrobisko oraz sposobu przewietrzania wyrobiska (np. rejonowy lub grupowy prąd powietrza). Dyspozytor widzi tabelę z numerem czujnika, stężeniem CO wyrażoną w ppm oraz w dm3/min.Dodatkowo numery czujników opisane kolorem czerwonym oznaczają grupowe prądy powietrza, natomiast pozostałe rejonowe prądy powietrza. Wyświetlane stężenia CO również oznaczane są tłem (niebieskie - stan normalny, żółte - stan podwyższony, czerwony - stan przekroczony).Wystarczy więc rzut oka, żeby móc ocenić kształtowanie się zagrożenia pożarowego w całej kopalni. System wspomagania dyspozytora w przejrzysty sposób wizualizuje wskazania czujników tlenku węgla i umożliwia natychmiastową reakcję w sytuacji przekroczenia progów ostrzegawczych oraz alarmowych.W zależności od kształtowania się zagrożenia pożarowego jest on na bieżąco aktualizowany oraz rozbudowywany. Wymienione działania w kilku przypadkach doprowadziły do uniknięcia niebezpiecznych zdarzeń na dole kopalni.Dodatkowo została wprowadzona tabelka w formie arkusza kalkulacyjnego z wyodrębnionymi czujnikami tlenku węgla, monitorująca najbardziej zagrożone rejony kopalni, do której dyspozytor gazometrii wprowadza uśrednione dane z ośmiu godzin - tzw. zmiany.To z kolei przenosi się na wykresy, które obrazują wartości ciśnienia atmosferycznego i tlenku węgla w okresie dwutygodniowym w celu wnikliwej analizy zagrożenia pożarami endogenicznymi przez dyspozytora gazometrii oraz kierownika działu wentylacji. Pomiary powyżej progów ostrzegawczych i alarmowych są niezwłocznie zgłaszane dyspozytorowi ruchu oraz nadsztygarowi działu wentylacji.Jak wskazano w magazynie Polskiej Grupy Górniczej, ten autorski pomysł udało się wprowadzić niemalże bezkosztowo. To już kolejne rozwiązanie wprowadzone w kopalni Staszic-Wujek służące poprawie bezpieczeństwa.