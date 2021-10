Kopalnia walczyła o przetrwanie, teraz przynosi zyski

Jeszcze w pierwszej połowie 2021 roku istniało ryzyko, że produkcja węgla w kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach zostanie wstrzymana. Praca kopalni nie tylko wróciła do normy, ale także produkcja węgla zaczęła już przynosić zyski.

Jeszcze wiele lat...

Istniało bowiem ryzyko, że przez jakiś czas produkcja nie będzie kontynuowana i nie będzie pracowała żadna ściana.- Dzięki wytężonej pracy, zaangażowaniu i zrozumieniu ze strony pracowników tak się jednak nie stało. Przez pewien czas eksploatowana była tylko jedna ściana, ale dzięki zapasom węgla mogliśmy na bieżąco realizować wszystkie zobowiązania wobec klientów. W tej chwili pracują już dwie ściany, więc sytuacja jest ustabilizowana. Co prawda jedna z tych ścian niedługo zakończy eksploatację, ale niebawem uruchomimy kolejną, zapewniając ciągłość wydobycia – wyjaśnia prezes Bumechu.System dwuścianowy to docelowy model, w którym ma działać PG Silesia. Prezes Buczak określa go jako „2+2”, co oznacza, że przez cały czas dwie ściany mają być w eksploatacji, a dwie w przygotowaniu - tak, aby zamykając jedną, można było od razu uruchomić kolejną.– W tym roku prognozujemy, że produkcja węgla handlowego, czyli samego czystego surowca bez skały płonnej, powinna wynieść ok. 1,5 mln ton. Natomiast dzięki bardzo intensywnie prowadzonym przez cały czas pracom przygotowawczym, w przyszłym roku chcielibyśmy znacząco zwiększyć wydobycie do 2 mln ton. Duże znaczenie ma również tegoroczna inwestycja w zakład przeróbki węgla, która powinna zaowocować produkcją węgla o lepszych parametrach – argumentuje prezes Buczak.Czytaj także: Kryzys energetyczny odczaruje węgiel? "Czas na otrzeźwienie rządu" Jak ocenia, obecna sytuacja kopalni jest dobra, co pozwala podtrzymać wcześniej sygnalizowaną perspektywę kontynuowania działalności do 2035 roku. Obecnie kopalnia Silesia zatrudnia ok. 1,5 tys. osób.– Na tę chwilę można mówić o optymizmie, choć umiarkowanym. Mamy popandemiczne odbicie, widać też, że zielona polityka nie będzie możliwa do wprowadzenia w krótkim okresie. Wszystko to powoduje, że rynek węgla będzie można pozytywnie oceniać kilka lat dłużej niż dotąd planowano. Wszyscy wiemy, jak wygląda polityka klimatyczna, branża węgla ma problemy z pozyskaniem finansowania, więc trudno tutaj przedstawiać jakieś jednoznaczne deklaracje... Niemniej jednak, biorąc pod uwagę naszą infrastrukturę i dostępne zasoby, to realny jest rok 2035. Wystąpiliśmy o koncesję na eksploatację złoża Dankowice – pole obejmujące mało zurbanizowany obszar, które moglibyśmy eksploatować przy wykorzystaniu naszej istniejącej infrastruktury – podkreśla Buczak.