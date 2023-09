Kopalnia ważnego surowca ruszy w 2027 roku

Spółka CleanTech Lithium z siedzibą w Chile poinformowała 26 września 2023 roku, że wyniki niedawno zakończonego badania zakresu projektu Francisco Basin potwierdziły przewidywany potencjał i szacowane rozpoczęcie produkcji litu w 2027 roku.

W ramach projektu Francisco Basin zlokalizowanego w pobliżu aktywów w Laguna Verde planowane jest wytwarzanie 20 000 ton węglanu litu do akumulatorów rocznie przez 12 lat, z wykorzystaniem technologii bezpośredniej ekstrakcji litu.

Spółka CleanTech Lithium wskazała, że badania potwierdzają potencjał Francisco Basin do stania się istotnym dostawcą litu przeznaczonego do akumulatorów na rynek europejski i amerykański.

Jak wskazano w Mining.com, Chile jest największym na świecie producentem miedzi i drugim co do wielkości producentem litu. Obydwa metale są uważane za niezbędne do przejścia od paliw kopalnych do energii odnawialnych.

Światowe zapotrzebowanie na lit, według prognoz rządu Chile, do 2030 roku wzrośnie czterokrotnie, osiągając 1,8 mln ton. Oczekuje się, że dostępna podaż do tego czasu wyniesie 1,5 miliona ton.

CleanTech Lithium to firma działająca w zakresie pozyskiwania i przetwórstwa litu w Chile. Jej misją jest produkcja znacznych ilości litu akumulatorowego przy użyciu technologii bezpośredniej ekstrakcji litu, zasilanej energią odnawialną. Firma planuje stać się wiodącym dostawcą „zielonego” litu na światowy rynek produkcji akumulatorów.