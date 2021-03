Kopalnię Bogdanka powinien obronić rynek

Lubelski Węgiel Bogdanka w projekcie umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa umiejscowiono na osi czasu w taki sposób, że miałby on wydobywać węgiel do 2049 roku. - Jeżeli można rozumieć, że wykaz kopalń przewidzianych do zamknięcia powstał z prostej matematyki podzielenia zasobów przez przybliżone roczne wydobycie, co dało orientacyjny czas funkcjonowania kopalń, to ta metodologia zupełnie eliminuje kopalnię Bogdanka z tego wykazu - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Bogdanka od lat uchodzi za najlepszą polską kopalnię.

W swoich planach Bogdanka ma dwuproduktowość.

Oprócz wydobywania węgla energetycznego spółka planuje bowiem wejście w segment węgla koksowego wykorzystywanego w sektorze produkcji stali.

Potrzeba przynajmniej 340 mld euro