Kopalnie muszą uważać, by nie dać pretekstu do szybszego zamknięcia

W trakcie dotychczasowych rozmów dotyczących umowy społecznej w górnictwie między przedstawicielami rządu i strony społecznej potwierdzono harmonogram wygaszania kopalń z porozumienia z 25 września 2020 roku. Zgodnie z przyjętą osią czasu ostatnie kopalnie węgla energetycznego miałyby zakończyć wydobycie w 2049 roku. Jest jednak nadal rozbieżność dotycząca możliwości szybszego, niż przewidziany na osi czasu, zamknięcia kopalni w sytuacjach nadzwyczajnych.

Indeksacja byłaby zasadna

Ważne nowoczesne technologie węglowe

- Trzeba pamiętać, że mówimy tutaj o niemal 30-letnim okresie. Rozwiązania, które proponuje rząd, spowodowałyby sukcesywny spadek realnej wartości wynagrodzenia górników w kolejnych latach. Gdybyśmy się na nie zgodzili, to za 10 czy 15 lat nie trzeba by nikogo zwalniać z kopalń. Ludzie sami by się zwalniali, bo nie byliby w stanie utrzymać swoich rodzin - mówi Dominik Kolorz.- Trudno mi oceniać, czy 120 tys. zł netto jednorazowej odprawy to dużo, czy też nie. To już sami górnicy muszą sobie odpowiedzieć na takie pytanie - zaznaczył w niedawnej rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk mBanku.- Natomiast zgłaszane przez górnicze związki zawodowe obawy, że bez indeksacji przykładowo w roku 2035 ta kwota może mieć znacząco niższą wartość nabywczą, są jak najbardziej uzasadnione. Widać bowiem inflację kosztową, co może mieć wpływ na wartość tych jednorazowych odpraw w przyszłości, jeżeli nie będą one indeksowane - dodał Jakub Szkopek.Zdaniem Przemysława Sztuczkowskiego, prezesa zarządu firmy Cognor funkcjonującej w branży hutniczej, odprawy w wysokości 120 tys. zł na rękę dla górników, którzy będą odchodzić z kopalń, nie są wygórowane.- Natomiast rzeczywiście uważam, że te odprawy powinny podlegać indeksacji, bowiem czasy są wysoce niepewne w zakresie inflacji i przykładowo w roku 2035 te 120 tys. zł netto może mieć znacząco niższą wartość niż obecnie - wskazał w rozmowie z portalem WNP.PL Przemysław Sztuczkowski.- Wiadomo, że nasza elektroenergetyka całe lata bazowała na węglu i kwestia transformacji energetycznej oraz dywersyfikacja miksu energetycznego to bardzo poważna sprawa - podkreślił Przemysław Sztuczkowski.Strony doszły już do porozumienia między innymi w części umowy dotyczącej inwestycji w nowoczesne technologie węglowe. W kontekście kurczenia się tradycyjnej energetyki jedynie rozwój niskoemisyjnych technologii wykorzystywania węgla kamiennego jest w stanie zapewnić zbyt dla surowca produkowanego przez polskie kopalnie.W projekcie umowy znalazły się zapisy dotyczące budowy m.in. instalacji do zgazowywania węgla, niskoemisyjnych bloków energetycznych w technologii IGCC, infrastruktury do wychwytywania transportu i składowania dwutlenku węgla oraz zakładu do produkcji niskoemisyjnego paliwa węglowego, które ma być dopuszczone do użytku w gospodarstwach domowych do 2045 roku.- W umowie zapisaliśmy „na sztywno”, że te inwestycje mają się rozpocząć w 2022 roku i zostać oddane do użytku do roku 2029. Wszystkie instalacje mają mieć skalę przemysłową. Nie będą to żadne instalacje pilotażowe czy demonstracyjne, które nigdy nie zostałyby wykorzystane w warunkach komercyjnych - zaznacza Dominik Kolorz.Obok transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego celem umowy społecznej jest także stworzenie instrumentów umożliwiających gospodarczą transformację Górnego Śląska w kontekście stopniowej likwidacji przemysłu wydobywczego. Jednym z nich ma być utworzenie Funduszu Transformacji Śląska, który miałby funkcjonować na zasadach zbliżonych do Polskiego Funduszu Rozwoju.Czytaj także: Projekt umowy społecznej nie przewiduje pomocy dla prywatnych kopalń oraz górniczego zaplecza