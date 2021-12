Kopalnie otrzymają 28,8 mld zł wsparcia. Sejm uchwalił nowelizację, ale niepokój zostaje

Sejm uchwalił, w piątek 17 grudnia 2021 roku, bez poprawek nowelizację ustawy górniczej, zakładającą wdrożenie wartego 28,8 mld zł systemu wsparcia dla kopalń węgla kamiennego. - Zdajemy sobie sprawę, że transformacja górnictwa i energetyki będzie kosztownym procesem. Natomiast chcemy, żeby mówić o tym w sposób otwarty i transparentny - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Krzysztof Gadowski, poseł Platformy Obywatelskiej.

Przywrócić Ministerstwo Energii

- Ta „ustawa ratunkowa", bo tak trzeba ją nazywać, musi teraz przejść przez Senat, który, mam nadzieję, bez zbędnej zwłoki przyjmie ją bez poprawek - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80. - Dałoby to szansę, żeby zaczęła ona obowiązywać na początku stycznia 2022 roku. Należy jednak zwrócić uwagę, że ustawa ta, poza przywróceniem bieżącej płynności finansowej dla spółek węglowych, nie rozwiązuje żadnego z ważnych problemów polskiego górnictwa. Może natomiast ściągnąć na nas nowe problemy, bo jeśli Komisja Europejska uzna rozwiązania wprowadzone przez ustawę za niedozwoloną pomoc publiczną, to wówczas kopalnie z dnia na dzień staną przed widmem bankructwa - dodaje Ziętek.Wskazuje przy tym, że za doprowadzenie do takiej sytuacji, w której Polska stoi przed widmem braku energii, a jednocześnie nie ma uzgodnionego z Brukselą programu ewolucyjnej transformacji górnictwa i energetyki, odpowiadają konkretni ludzie, którzy powinni z tego tytułu ponieść konsekwencje.- Chodzi oczywiście o wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia, który na początku października 2021 roku przeszedł do resortu rozwoju i technologii - zaznacza Bogusław Ziętek. - Artur Soboń wszystkich nas oszukiwał twierdząc, że sprawa uzyskania zgody Komisji Europejskiej to tylko formalność. Chodzi również o wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, który wyraźnie nie radzi sobie z nadzorem nad spółkami górniczymi i energetycznymi, bo doprowadził do sytuacji, w której elektrownie nie mają zapasów węgla a nasze kopalnie nie są w stanie tego surowca dostarczyć w wystarczającej ilości. Długofalową konsekwencją tych wszystkich błędów powinna być decyzja o przywróceniu Ministerstwa Energii, bowiem skala problemów, przed którymi stoimy, jest tak duża, że nie da się ich załatwić w rozbiciu na kilka resortów, które obecnie tymi sprawami w sposób nieskoordynowany się zajmują - ocenia Bogusław Ziętek.Ustawa obok budżetowych dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń, zakłada również zawieszenie i docelowe umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika i płatnika, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz ubezpieczenie zdrowotne.Chodzi o stare zobowiązania spółek węglowych, których spłatę w przeszłości odroczono i rozłożono na raty. Docelowo miałyby one zostać umorzone wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli KE uzna, że takie umorzenie jest zgodne z unijnym rynkiem wewnętrznym. Zawieszenie spłat i docelowe umorzenie ma także dotyczyć 1 mld zł pożyczki z PFR, jaki otrzymała w tym roku Polska Grupa Górnicza.