Polska Grupa Górnicza (PGG) chce wdrożyć pakiet osłonowy, żeby nie dopuścić do pogorszenia się sytuacji finansowej. - W obecnym stanie rzeczy, wobec tego co proponuje zarząd Polskiej Grupy Górniczej, właściwie nie ma alternatywy. Wierzę, że związkowcy zrozumieją to, co już dawno zrozumiały załogi, że kopalnie PGG trzeba ratować. Nawet kosztem chwilowych wyrzeczeń - komentuje dla portalu WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Zarząd PGG podjął działania osłonowe, w tym spółka zwróciła się m. in. o przesunięcie terminów płatności części podatków.

Polska Grupa Górnicza postanowiła również sięgnąć po instrumenty tarczy antykryzysowej, które umożliwią spółce uzyskanie wsparcia finansowego w wysokości ok. 70 mln zł miesięcznie.

Polska Grupa Górnicza chce wprowadzić na trzy miesiące ograniczenie czasu pracy w wymiarze do 20 proc. Polegać ma ono na wyłączeniu produkcji w jednym dniu tygodnia w kopalniach PGG.