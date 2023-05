Kopalnie węgla koksowego nie powinny być objęte ograniczeniami emisyjnymi

Kopalnie węgla koksowego również mają podlegać zapisom rozporządzenia metanowego, tyle że od roku 2031. Jest to o tyle niezrozumiałe, że sama Unia wiele lat temu wpisała węgiel koksowy na listę surowców strategicznych - zaznacza Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności.

Parlament Europejski (PE) przyjął stanowisko w sprawie nowego prawa mającego na celu ograniczenie emisji metanu z sektora energetycznego.

Akceptację eurodeputowanych zyskała kompromisowa wersja rozporządzenia.

Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, od 2027 roku limit emisji metanu wyniesie 5 ton na 1000 ton węgla wydobytego przez operatora (spółkę węglową), a nie kopalnię.

Początkowo Komisja Europejska chciała ograniczenia emisji do 0,5 t na 1000 t wydobytego węgla. Wprowadzenie tak wyśrubowanego limitu połączonego z wysokimi karami za jego przekroczenie byłoby wyrokiem śmierci dla większości polskich kopalń.

Wspólne działania podejmowane od kilku miesięcy przyniosły pozytywny skutek

Działania podejmowane od kilku miesięcy przez Solidarność, Związek Zawodowy Górników w Polsce oraz Porozumienie Związków Zawodowych "Kadra" przyniosły pozytywny skutek. 25 marca w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności związkowcy, przedstawiciele spółek węglowych i posłowie do Parlamentu Europejskiego z województwa śląskiego omówili możliwość podjęcia wspólnych działań na rzecz zablokowania najbardziej szkodliwych zapisów unijnego rozporządzenia dotyczącego emisji metanu. Podpisano wówczas wspólną deklarację.

Posłowie do PE wyrazili w niej "głębokie zaniepokojenie" zapisami procedowanego rozporządzenia, uznając unijne regulacje za "egzystencjalne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania całego polskiego sektora górnictwa węgla energetycznego i koksowego".

13 kwietnia związkowcy skierowali list otwarty dotyczący rozporządzenia metanowego do ponad 700 europarlamentarzystów. Kilka dni później spotkali się online z Juttą Paulus, Jensem Geierem oraz Marią Spiraki - trojgiem posłów prowadzących prace nad rozporządzeniem w komisjach przemysłu i środowiska (ITRE i ENVI) Parlamentu Europejskiego.

Jak przypomina Solidarność Górnicza, 26 kwietnia komisje ENVI i ITRE znacząco złagodziły najbardziej niekorzystne dla górnictwa zapisy rozporządzenia metanowego UE. Następnie tę kompromisową wersję przyjął cały PE: 499 europarlamentarzystów było "za", 73 - "przeciw", a 55 wstrzymało się od głosu.

Mechanizm rozliczania ilości wyemitowanego metanu w skali całych spółek węglowych da przedsiębiorstwom górniczym dysponującym kopalniami o różnym poziomie metanowości pewne pole manewru. Zmodyfikowano również sam system odprowadzania opłat. Przyjęta wersja rozporządzenia przewiduje, że pieniądze wrócą do spółek węglowych jako środki na inwestycje w obniżenie emisyjności.

Ostatnim etapem procesu legislacyjnego jest tak zwany trilog. To trójstronne negocjacje z udziałem przedstawicieli KE, PE i Rady Unii Europejskiej, w trakcie których uzgodniona zostanie ostateczna treść dokumentu.

Strona związkowa domaga się wykreślenia kopalń wydobywających węgiel koksowy z grupy przedsiębiorstw objętych ograniczeniami emisyjnymi

- Przyjęcie złagodzonej wersji rozporządzenia metanowego należy uznać za sukces. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości - ocenia Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. - Przede wszystkim podwyższono limit emisji metanu z 0,5 t do 5 t na 1000 t wydobytego węgla i to nie wydobytego przez kopalnię, a przez operatora. Ponadto wprowadzono mechanizm, dzięki któremu odprowadzone przez spółki węglowe opłaty za ponadnormatywną emisję metanu otrzymają kopalnie z przeznaczeniem na budowę instalacji pozwalających obniżyć emisyjność - dodaje Bogusław Hutek.

Wskazuje jednocześnie, że gdyby wprowadzono rozporządzenie w wersji pierwotnie proponowanej, po roku 2027 czekałaby nas przyspieszona likwidacja niemal wszystkich kopalń wydobywających węgiel energetyczny.

- Póki co, perspektywę tę udało się oddalić. I to cieszy - zaznacza Bogusław Hutek, cytowany w Solidarności Górniczej. - Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia kopalń węgla koksowego. One również mają podlegać zapisom rozporządzenia, tyle że od roku 2031. Jest to o tyle niezrozumiałe, że sama Unia wiele lat temu wpisała węgiel koksowy na listę surowców strategicznych. Strona związkowa konsekwentnie domaga się wykreślenia kopalń wydobywających węgiel koksowy z grupy przedsiębiorstw objętych ograniczeniami emisyjnymi. Najwyższy czas, by w podobnym kierunku zaczął działać polski rząd - podkreśla Bogusław Hutek.

Treść rozporządzenia udało się zmienić dzięki jednoczesnemu zaangażowaniu kilku środowisk

- Nie jest tak, że ktokolwiek może ten sukces przypisać samemu sobie. Inicjatywa w sprawie budowy wspólnego frontu na rzecz zablokowania szkodliwych zapisów rozporządzenia wyszła ze strony trzech central związkowych: Solidarności, ZZG i Kadry - mówi Bogusław Hutek, cytowany przez Solidarność Górniczą. - Przyłączyli się do niej pracodawcy oraz europosłowie reprezentujący rywalizujące na co dzień ugrupowania. W szczególności należy tutaj wymienić panią Beatę Szydło i Grzegorza Tobiszowskiego z Prawa i Sprawiedliwości, Jerzego Buzka z Platformy Obywatelskiej oraz Marka Balta i Łukasza Kohuta z Nowej Lewicy. Pomógł nam również wiceminister aktywów państwowych odpowiedzialny za górnictwo Marek Wesoły - podkreśla Bogusław Hutek.

Zwraca przy tym uwagę, że treść rozporządzenia udało się zmienić dzięki jednoczesnemu zaangażowaniu kilku środowisk.

- Tak też powinniśmy działać w przyszłości, bo - jak widać - przynosi to właściwe efekty - ocenia Bogusław Hutek.