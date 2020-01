Kopalnie wezmą udział w rewolucji 4.0

W górnictwie działania muszą być ukierunkowane na wzrost efektywności, poprawę bezpieczeństwa pracy w kopalniach, a także redukcję kosztów. Z tego zdają sobie sprawę producenci maszyn i urządzeń dedykowanych branży wydobywczej. Jak przekonuje branża, w perspektywie najbliższych lat kopalnie węgla kamiennego mogą stać się pełnoprawnymi uczestnikami tzw. rewolucji 4.0, upowszechniając m.in. inteligentne systemy teleinformatyczne oraz automatyzując kolejne elementy procesu produkcyjnego.

Ma to duże znaczenie dla bezawaryjnej, ciągłej pracy kopalń i przekłada się na wymierne korzyści finansowe. Przestoje w wydobyciu są bowiem bardzo kosztowne i każda z firm wydobywczych stara się ich uniknąć.A warunki eksploatacji mamy bardzo trudne i wymagające - średnioroczny wzrost głębokości w naszych kopalniach waha się od 7 do 8 metrów. Średnia głębokość eksploatacji to ok. 780 metrów, ale często głębokość, na której prowadzone są ściany, przekracza 1000 metrów. Po zamknięciu w 2018 roku kopalń niemieckich nasze są najgłębszymi kopalniami węgla kamiennego na świecie.Problemów wynikających ze wzrostu głębokości jest wiele. Powoduje on wzrost naprężeń, co często przejawia się utrudnieniami w utrzymaniu stateczności wyrobisk górniczych i wzrostem zagrożenia zawałowego.Wraz ze wzrostem głębokości rośnie poziom niemal wszystkich zagrożeń naturalnych, w tym zagrożenia tąpaniami, wybuchem metanu, wyrzutem gazów i skał czy też zagrożenia klimatycznego. Często zagrożenia te występują jednocześnie. To przekłada się na konieczność stosowania coraz to bardziej wyrafinowanych systemów oraz przekłada się na coraz to wyższe koszty.