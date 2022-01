Kopią coraz więcej węgla, a górnictwo to ich oczko w głowie

Indie bazują na węglu, a podczas ostatniego szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow wskazały, że to kraje bogate powinny zrobić więcej, żeby przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Państwowe przedsiębiorstwo Coal India jest jedną z największych firm wydobywczych na świecie. A branża górnicza w Indiach pozostaje jednym z głównych źródeł dochodów poszczególnych stanów, jak i rządu centralnego.

Węgiel, czyli motor napędowy gospodarki

- W tym akurat zakresie Polska nie ma nic do zaoferowania, ponieważ w zakresie ograniczenia emisji przy spalaniu węgla kamiennego największy dorobek w świecie mają USA, Chiny i Kanada - zaznacza Markowski. - W Indiach olbrzymią wartością są kompetentne kadry. Nie zdarzyło mi się rozmawiać z ważną osobą odpowiedzialną za górnictwo, która nie miałaby za sobą doświadczenia pracy w kopalni węgla, co niestety w Polsce od lat jest powszechne - podsumowuje Jerzy Markowski. Dla Indii węgiel jest niezwykle istotny, bowiem odpowiada bowiem za 72 proc. produkcji energii elektrycznej.- Rynek węgla na świecie, a zwłaszcza w Azji, ma się dobrze, stanowiąc jeden z motorów napędowych konkurencyjności - komentuje dla portalu WNP.PL Paweł Bogacz, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej.Międzynarodowa Agencja Energetyczna wskazuje, że ​​wraz ze wzrostem liczby ludności oraz PKB w krajach Azji Południowej, Azji Południowo-Wschodniej, a także w Afryce rosnąć będzie zapotrzebowanie na stal czy cement. Będzie się to wiązało ze znacznym zapotrzebowaniem na energię, która w znacznej mierze wytwarzana będzie właśnie z węgla.Z perspektywy UE doskonale widać natomiast, że nazbyt gwałtowna lub całkowita eliminacja paliw konwencjonalnych jest niebezpieczna, stąd konieczne jest zagwarantowanie rozwiązań zapewniających dostawę energii w przypadku braku możliwości wystarczającej produkcji energii z OZE.Czytaj również: Węgiel okazuje się być lepszy od gazu. Z rynku płyną nowe dane