Koronawirus coraz bardziej daje się we znaki śląskim kopalniom

W czwartek i piątek 7 i 8 maja w Bytomiu mają być wykonywane szybkie testy przesiewowe na obecność koronawirusa. W mieście koronawirusa potwierdzono u prawie 350 mieszkańców, a testy mają być wykonane między innymi wśród rodzin górników z kopalni Bobrek, w której do środy 6 maja potwierdzone zostały 54 zakażenia. Do czwartku 7 maja rano zakażenie koronawirusem potwierdzono już u 481 pracowników kopalń. Trzy z nich do 10 maja wstrzymały wydobycie.