Koronawirus ma znaczny wpływ na światowy rynek węgla: możliwe różne scenariusze

Zjawisko rozprzestrzeniającej się epidemii koronowirusa, które obejmuje swym zasięgiem nie tylko coraz większą część świata w aspekcie terytorialnym, oddziałuje także na całą globalną gospodarkę, odwracając dotychczasowe trendy rynkowe i tym samym zakłócając obowiązujące prognozy. Niepewność sytuacji co do rozwoju epidemii i ograniczenia krajowej produkcji w Chinach przekłada się na perspektywy niższej produkcji węgla w tym kraju i tym samym na zwiększenie popytu na węgiel importowany, co może korzystnie wpływać na międzynarodowy rynek węgla.

Wszyscy patrzą na Chiny

Na kurczącej się podaży surowca dedykowanego na rynek Chin, skorzystali też rosyjscy eksporterzy, którzy od początku lutego 2020 roku odnotowywali coraz większą liczbę zamówień ze strony chińskich nabywców, kiedy to środki zapobiegawcze ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa w Chinach zamknęły połowę istniejących urzędów celnych na granicy rosyjsko-chińskiej, co spowodowało spowolnienie transportu węgla drogą kolejową.Jednak według obserwatorów większość surowca na rynek Chin zostanie wysłanych z portów dalekowschodnich, ponieważ rozładowywanie wagonów i udostępnianie ich do dalszego transportu do granic potrwa około dwa tygodnie. W pierwszym tygodniu lutego cena surowca rosyjskiego o parametrach NAR 5500 kcal/kg wzrosła o 2,14 dol/t i wyniosła 59,27 dol/t FOB Wostocznyj.Wzrost dostaw surowca rosyjskiego na rynek Chin nie zrekompensuje znacznego ograniczenia podaży węgla z Mongolii na skutek decyzji o całkowitym wstrzymaniu eksportu od 10 lutego, po tym jak potwierdzono dwa przypadki koronawirusa w dniu 8 lutego w odległości 120 km od granicy chińsko-mongolskiej.Miesięcznie Chiny otrzymują około 30-50 proc. węgla koksowego z Mongolii, ale po zaostrzonych kontrolach portowych w Chinach w grudniu 2019 roku, które ograniczyły eksport węgla australijskiego na ten rynek, w grudniu import z Mongolii zwiększył się do 90 proc. całkowitego importu węgla koksowego.Chiny zaimportowały 27,7 mln ton węgla koksowego z Mongolii w 2018 roku, niewiele mniej niż 28,2 mln ton zaimportowanych w tym czasie z Australii. Jednak w 2019 roku import węgla koksowego z Mongolii zwiększył się do 33,8 mln ton w porównaniu do 30,9 mln ton zaimportowanych z Australii.Niepewność sytuacji co do rozwoju epidemii i ograniczenia krajowej produkcji w Chinach przekłada się na perspektywy niższej produkcji węgla w kraju i tym samym na zwiększenie popytu na węgiel importowany, co może korzystnie wpływać na międzynarodowy rynek węgla.W przypadku, kiedy produkcja węgla w Chinach spadnie o 10 proc. w pierwszym kwartale, to deficyt na chińskim rynku wyniesie 38 mln ton. Natomiast jeśli ten spadek zwiększy się do 20 proc., to wówczas deficyt powiększy się aż do 115 mln ton.Rynek węgla transportowanego drogą morską pozostanie niezbędny do czasu, aż Chiny będą w stanie wznowić wydobycie. Dlatego według chińskich komentatorów ceny spadną jak tylko produkcja zostanie wznowiona.Są oni przekonani, że władze wprowadzą instrumenty zapewniające bezpieczeństwo dostaw surowca krajowego. W ich opinii w kolejnych sześciu miesiącach powrócą one do niższych stabilnych poziomów, bowiem Chiny nie są zależne od importowanego węgla poza sytuacjami wyjątkowymi, jak koronawirus.Jak zaznacza katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, uwzględniając zintensyfikowanie działalności handlowej - władze Chin, zapowiedziały zredukowanie od 1 marca do 20 czerwca części opłat portowych, mając na celu obniżenie kosztów dla importerów towarów oraz zachęcenie do zintensyfikowania działalności handlowej, bo kraj zamierza nadrobić straty po wybuchu epidemii koronawirusa.Zdaniem niektórych apetyt Chin na węgiel z importu prawdopodobnie wzrośnie pod koniec marca i na początku kwietnia głównie ze strony producentów cementu, jeżeli prognozy chińskiego związku producentów cementu co do ożywienia produkcji okażą się właściwe.Czytaj także: Nowe elektrownie, większe wydobycie: węgiel napędza ich gospodarkę