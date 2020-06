Koronawirus na Śląsku - spada liczba nowych przypadków

Do ponad 5,3 tys. wzrosła liczba górników zakażonych koronawirusem - w kopalniach JSW i PGG przybyło łącznie niespełna 50 nowych przypadków. Rozpoczęły się badania przesiewowe załogi kolejnej kopalni - Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych. To jeden z 12 zakładów, które wstrzymują wydobycie węgla.

Wśród osób testowanych są nie tylko górnicy zatrudnieni bezpośrednio w kopalni, ale także pracownicy firm usługowych współpracujących z zakładem. Kopalnia Bolesław Śmiały należy do tych zakładów, które nie były dotąd dużymi ogniskami koronawirusa. Badania przesiewowe mogą potwierdzić, że w tej kopalni wirus nie rozprzestrzenia się (jak było np. w przypadku kopalni Ziemowit), lub ujawnić kolejną dużą grupę zakażonych (jak w kopalni Marcel).Od jednego do kilku przypadków zakażenia potwierdzono także w innych kopalniach i w tzw. ruchach PGG. 1250 pracowników Grupy jest w kwarantannie, wobec 1316 dobę wcześniej. W ramach badań przesiewowych od górników PGG pobrano dotąd ok. 42 tys. wymazów do testów na obecność koronawirusa. 869 pracowników Grupy wyzdrowiało.Zgodnie z poniedziałkową zapowiedzią Ministerstwa Aktywów Państwowych, 10 kopalń PGG i 2 kopalnie JSW przygotowują się do wstrzymania lub znaczącego ograniczenia wydobycia węgla na trzy tygodnie, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa w kolejnych zakładach. We wtorek w PGG uzgodniono zasady przestoju, który potrwa w tej spółce do 3 lipca.Jak ustaliła PAP, obłożenie załogi w poszczególnych kopalniach w okresie przestoju będzie wynosić od ponad 30 proc. do ok. 60 proc. załogi - w zależności od potrzeb wynikających z konieczności zabezpieczenia i utrzymania ruchu kopalń. Oznacza to również możliwość prowadzenia w ograniczonym zakresie wydobycia, by zapobiec np. zapożarowaniu szczególnie narażonych ścian wydobywczych. Zachowana ma być też ciągłość sprzedaży i wysyłki węgla do odbiorców - chodzi przede wszystkim o surowiec zalegający na przykopalnianych zwałach.Oprócz zakładów PGG i JSW od początku epidemii zakażonych zostało także 590 górników z należącej do Węglokoksu bytomskiej kopalni Bobrek - obecnie koronawirusa ma tam jeszcze 196 osób (w tym 37 pracowników firm współpracujących z kopalnią), a 394 górników wyzdrowiało. Od kilku dni liczba ozdrowieńców przewyższa liczbę aktywnych zakażeń. Siedmiu pracowników kopalni Bobrek jest w kwarantannie.Według opublikowanych w czwartek danych sanepidu, w woj. śląskim potwierdzono dotąd 10 tys. 335 przypadków koronawirusa - rano poinformowano o 157 nowych zachorowaniach, nie tylko wśród górników. 2632 osoby wyzdrowiały, a 253 zmarły. Łącznie w szpitalach w regionie jest leczonych 317 osób z koronawirusem. Śląskie jest województwem o największej w Polsce liczbie potwierdzonych zakażeń. Laboratoria w regionie zbadały dotąd pod kątem Sars-CoV-2 ponad 110,3 tys. próbek, a kolejne niespełna 74 tys. testów wykonano w ramach badań przesiewowych.