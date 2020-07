Koronawirus nie odpuszcza. 33 nowe zachorowania w kopalniach

24 nowe przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono w czwartek w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej (PGG), osiem w prywatnej kopalni Silesia, a jeden w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW). Minionej doby w JSW i PGG przybyło też łącznie 41 ozdrowieńców.

Obecnie w kopalniach JSW i PGG, a także w prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie w ostatnich dniach nastąpił zauważalny wzrost zachorowań, z wirusem SARS-COV-2 walczy 485 górników: 207 w kopalniach JSW, 198 w PGG i 80 w Silesii.

W środę, w ramach badań przesiewowych, w czechowickiej kopalni Silesia pobrano wymazy do badań pod kątem SARS-CoV-2 od ok. 300 górników - wyniki spodziewane są w najbliższych dniach. Kopalnia, w której do czwartku odnotowano 103 zachorowania (od środy przybyło 8) i 23 ozdrowienia, czasowo wstrzymała wydobycie węgla. W kwarantannie są tam 104 osoby.

W piątek badania przesiewowe będą przeprowadzone także w dwóch kopalniach Polskiej Grupy Górniczej, gdzie w ostatnim czasie notowany jest wzrost zachorowań: Bielszowice w Rudzie Śląskiej, gdzie testy obejmą 500 górników, i Chwałowice w Rybniku, gdzie wymazy zostaną pobrane od około 300 pracowników.

- Punkty pobierania wymazów będą zlokalizowane przed kopalniami - poinformował rzecznik PGG Tomasz Głogowski. Obecnie w kopalni Bielszowice zakażonych koronawirusem jest 85 górników (wzrost od środy o 10), a w kopalni Chwałowice 47 (spadek o 1).

Łącznie od początku epidemii w kopalniach PGG koronawirusem zaraziło się 2084 pracowników (od środy wzrost o 24 przypadki), z których 1886 (niespełna 90,5 proc.) wyzdrowiało - od środy przybyło 10 ozdrowieńców. Choruje 198 osób, a 366 jest w kwarantannie.

W JSW zakaziło się dotąd 4013 osób (od środy wzrost o 1 przypadek), a wyzdrowiało 3806 (94,84 proc.) - przybyło 31 ozdrowieńców. Nowe zachorowanie odnotowano w należącej do JSW kopalni Pniówek. 39 pracowników JSW jest nadal w kwarantannie. Choruje 207 osób.

Ogółem od początku epidemii do środy koronawirusem zaraziło się 6687 pracowników trzech górniczych spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, z których 6282 wyzdrowiało (blisko 93,94 proc.). Dane te, oprócz JSW i PGG, obejmują także należącą do spółki Węglokoks Kraj kopalnię Bobrek, gdzie na początku lipca wyzdrowiało już wszystkich 590 zakażonych górników; nie obejmują natomiast prywatnej kopalni Silesia, gdzie zachorowały 103 osoby, a wyzdrowiały 23.

Według danych sanepidu w woj. śląskim - gdzie odnotowano najwięcej w kraju zakażeń - do czwartku koronawirusa wykryto u 14 tys. 781 osób, z których 379 zmarło. W regionie wyzdrowiało 12 tys. 335 osób, czyli blisko 83,5 proc. wszystkich zakażonych.