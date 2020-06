Koronawirus nie odpuszcza. Nowe przypadki w kopalniach już nie tylko na Śląsku

Z poniedziałkowych (15 czerwca) danych sanepidu wynika, że w województwie śląskim potwierdzono dotychczas 11 tys. 30 przypadków koronawirusa. 15 czerwca rano powiadomiono o 188 nowych zachorowaniach w regionie. Dotyczą one nie tylko pracowników kopalń. W ostatnich dniach nowe przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono też w kopalniach w województwie małopolskim.

Podczas badań przesiewowych od pracowników Polskiej Grupy Górniczej pobrano przeszło 46 tys. wymazów na obecność koronawirusa. W piątek 12 czerwca w 10 kopalniach PGG wprowadzono zmieniony harmonogram produkcji. Potrwa on do 3 lipca.Zakażonych zostało też od początku epidemii 590 górników kopalni Bobrek, która należy do Węglokoksu Kraj. Koronawirusa ma w niej obecnie 110 osób, w tym 22 osoby z firm kooperujących z kopalnią. Z kolei 480 górników wyzdrowiało. Liczba ozdrowieńców rośnie i przewyższa liczbę aktywnych zakażeń wśród pracowników kopalni.Województwo śląskie jest tym o największej w kraju liczbie potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Od początku epidemii w kraju zakażonych zostało 29.788 osób. A przeszło 37 proc. z nich stanowią mieszkańcy województwa śląskiego.Przypadki zakażenia koronawirusem zdiagnozowano także u pracowników małopolskich kopalni, które należą do Tauronu Wydobycie. 20 kwietnia stwierdzono koronawirusa u pracownika Zakładu Górniczego Janina w Libiążu. Koronawirusa miał też jeden z pracowników kopalni Brzeszcze. Obydwaj mają już obecnie status ozdrowieńców.Za to nowe dwa przypadki stwierdzono w 12 i 14 czerwca w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie. W związku z tym na kwarantannę wraz z rodzinami skierowanych zostało 34 pracowników kopalni, którzy mieli kontakt zarażonymi.Zobacz też: Zmiana harmonogramu produkcji 10 kopalń PGG