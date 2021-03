Koronawirus nie odpuszcza w spółkach węglowych

We wtorek, 16 marca 2021 roku, w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) odnotowano 35 przypadków nowych zakażeń koronawirusem. Jest to największy przyrost zakażeń odnotowany w bieżącym roku. Z kolei w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) we wtorek odnotowano 6 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.