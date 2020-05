Koronawirus ogromnym problemem na Śląsku. Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień

Koronawirus w kopalniach węgla kamiennego staje się coraz większym problemem. Jeżeli chodzi o naszą największą spółkę węglową, czyli Polską Grupę Górniczą (zatrudnia ona ok. 41 tys. osób), to do 359 osób wzrosła w niej liczba zakażonych koronawirusem. Przez koronawirusa trzy kopalnie węgla kamiennego wstrzymały wydobycie.

W JSW wszyscy zdają sobie sprawę, że kopalnie nie są samotnymi wyspami. Każdy poza pracą ma kontakty, które potencjalnie mogą grozić zarażeniem. Dlatego spółka apeluje o rozwagę i odpowiedzialność poza pracą.- Stopniowo są łagodzone restrykcje wprowadzone w ramach ogólnopolskich działań minimalizujących ryzyko zarażenia koronawirusem. Jednak zachęcam, aby pracownicy spółki wciąż starali się stosować do zaleceń z czasów wzmożonej walki z groźbą rozprzestrzeniania choroby - mówi Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW.Jastrzębska Spółka Węglowa od marca stosuje procedury mające zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem. Są one zgodne z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Zdrowia i polskiego Ministerstwa Zdrowia.Sztab kryzysowy JSW podjął wiele działań, aby chronić pracowników. Ograniczono liczbę osób w windach zjeżdżających pod ziemię i wyjeżdżających na powierzchnię. Górnicy używają ochronnych masek i okularów nie tylko na stanowiskach pracy, ale także w drodze do nich. JSW kupiła dla każdego pracownika maseczki wielokrotnego użytku. Systematycznie przeprowadzana jest także dezynfekcja najbardziej newralgicznych miejsc.Zarażenie koronawirusem stwierdzono także u pracowników kopalni Bobrek należącej do Węglokoksu Kraj (stwierdzono tam 54 przypadki koronawirusa, a 52 osoby poddano kwarantannie). Jednak i ta kopalnia fedruje normalnie.- Normalnie fedrujemy, nie ma żadnych przestojów - mówi portalowi WNP.PL Leszek Piotrowski, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce w Węglokoksie Kraj. - Natomiast co będzie dalej i co przyniosą kolejne dni, to trudno powiedzieć. Tak samo, jak trudno ocenić, kiedy ta pandemia się skończy - zaznacza.W sektorze węglowym wdrożono liczne procedury, które mają zapewnić odpowiednią ochronę pracowników. Jednak koronawirus może stwarzać problemy. Stąd zarządy spółek węglowych apelują do swoich pracowników o zachowanie ostrożności również poza pracą. Przy rozluźnianiu rygorów i odmrażaniu gospodarki (w tym otwieraniu kolejnych placówek, w tym np. bibliotek czy kolejnych sklepów) może to mieć naprawdę istotne znaczenie.