Koronawirus w kopalniach. Fakty, mity, przyszłość

Zdecydowana większość, bo 80-90 proc. chorych na SARS-Cov-2 rozwija przeciwciała. Nie wiemy jednakże, czy ta odporność wystarczy na kilka miesięcy, rok czy dwa lata... W przypadku górnictwa obserwujemy akcję unikatową na europejską skalę: wykonuje się bardzo wiele testów. Aż około 97 proc. górników przechodzi chorobę bezobjawowo - mówi w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Jaroszewicz, dr hab. nauk medycznych, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

- Na pewno będą kolejne fale zachorowań. Epidemia ma to do siebie, że widać wzrosty i spadki zachorowań. Taka sinusoida... Pozostaje jednak kwestia wysokości wahnięć.Na pewno ważny będzie dystans społeczny, zasłanianie nosa i ust maseczkami, częste mycie rąk. Górnictwo - z powodu wielu zakażeń - właśnie teraz przechodzi najgorszy czas. Potem powinno być pod tym względem lepiej.- Zdecydowana większość, bo 80-90 proc. chorych rozwija przeciwciała. Nie wiemy jednakże, czy ta odporność wystarczy na kilka miesięcy, na rok czy dwa lata.W przypadku polskiego górnictwa obserwujemy akcję unikatową na skalę europejską - wykonuje się bardzo wiele testów. W perspektywie długoterminowej to dla górnictwa korzystne. Zauważmy, że górnicy nie przechodzą zakażeń ciężko, a około 97 proc. przechodzi chorobę bezobjawowo.Sumując: trzeba się liczyć z kolejnymi falami epidemii i z tym, że może ona dotykać duże zakłady pracy. I to nie tylko z branży górniczej, ale też na przykład z sektora motoryzacyjnego czy przemysłu chemicznego.