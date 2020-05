Koronawirus w kopalniach. Wśród górników przybywa ozdrowieńców

W czwartek 28 maja zmalała ogólna liczba górników zakażonych koronawirusem. Z danych trzech spółek węglowych wynika, że minionej doby liczba ozdrowieńców była znacząco wyższa od ilości nowych przypadków Sars-CoV-2. W PGG przybyło 10 chorych, w JSW 4. Ogółem z grupy zarażonych ubyły 84 osoby.

Najwięcej zakażonych jest w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

W związku z prowadzonymi badaniami, w tym tygodniu kopalnie Bielszowice i Pokój w Rudzie Śląskiej nie wydobywają węgla.

Trzy inne zatrzymane wcześniej kopalnie PGG: Murcki-Staszic, Jankowice i Sośnica, od zeszłego tygodnia wznawiają eksploatację.

Łącznie zakażonych koronawirusem jest obecnie ponad 3,6 tys. górników.



Największą zmianę zanotowała Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), w której jeszcze w środę było 1718 przypadków Covid-19, a w czwartek rano 1631. Rzecznik spółki Sławomir Starzyński potwierdził, że pracownicy, u których podwójne badania wykluczyły obecność koronawirusa, stopniowo wracają do pracy. W JSW badania przesiewowe objęły całą około 22-tysięczną załogę.

Największe w JSW ognisko koronawirusa to kopalnia Pniówek, gdzie w środę 27 maja zakażonych było 1542 pracowników, a w czwartek - wobec pojawienia się grupy ozdrowieńców - 1451. W kopalni Zofiówka (jedna z dwóch części kopalni Borynia-Zofiówka) zachorowało 159 osób (wzrost o 1 wobec środy), w kopalni Jastrzębie-Bzie 9, w kopalni Budryk 4, a w kopalni Borynia 8 (wzrost o 3). Kwarantanną jest objętych 266 osób.



Najwięcej chorych jest w należących do PGG kopalniach: Jankowice (671), Sośnica (454) i Murcki-Staszic (234). Pod kątem SARS-Cov-2 po raz drugi badani są obecnie pracownicy kopalni rudzkiej Bielszowice, gdzie do czwartku potwierdzono 62 przypadki koronawirusa, wobec 57 dobę wcześniej. Od jednego do kilku przypadków zakażenia potwierdzono także w innych kopalniach i w tzw. ruchach PGG.

W związku z prowadzonymi badaniami, w tym tygodniu kopalnie Bielszowice i Pokój w Rudzie Śląskiej nie wydobywają węgla. Trzy inne zatrzymane wcześniej kopalnie PGG: Murcki-Staszic, Jankowice i Sośnica, od zeszłego tygodnia wznawiają eksploatację i w tym tygodniu osiągnęły połowę zdolności wydobywczych, a w czerwcu mają dojść do pełnych mocy.