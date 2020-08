Koronawirus w śląskich kopalniach. Znamy najnowsze dane

16 nowych zakażeń SARS-CoV-2 i 56 przypadków wyzdrowienia odnotowano minionej doby w śląskich kopalniach. Łącznie w Polskiej Grupie Górniczej (PGG), Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) i prywatnej kopalni Silesia choruje obecnie 905 osób.

Z przekazanych PAP danych spółek węglowych wynika, że sobota jest dziesiątym z kolei dniem, kiedy zmalała liczba zakażonych koronawirusem pracowników śląskich kopalń. Obecnie z infekcją SARS-CoV-2 zmaga się 905 osób - o 40 mniej niż jeszcze w piątek.

W Polskiej Grupie Górniczej od początku epidemii zakażonych zostało 3170 osób, ta liczba od piątku wzrosła o 13. Wyzdrowiało dotychczas 2431 zakażonych (prawie 77 proc.), to o 48 więcej niż do piątku. Obecnie choruje 739 osób, najwięcej z nich to pracownicy kopalń Bielszowice (275) i Chwałowice (211). 883 pracowników PGG przebywa na kwarantannie. W całej spółce od początku epidemii wykonano około 59 tys. testów.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej od początku epidemii koronawirusem zaraziło się łącznie 4121 osób, od piątku przybyły trzy nowe zakażenia - u pracowników kopalni Zofiówka, gdzie od początku pandemii SARS-CoV-2 zdiagnozowano już łącznie u 1205 osób. Od piątku w JSW przybyło dwóch ozdrowieńców. W całej spółce chorobę pokonało już 4038 osób (ok. 98 proc.). Na kwarantannie jest 43 pracowników.

W prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach do soboty zanotowano łącznie 298 przypadków infekcji SARS-CoV-2 - od wtorku nie przybyło tam nowych zakażeń. Wyzdrowiało 215 osób (ponad 70 proc.) - od piątku przybyło sześciu ozdrowieńców. Nadal chorują 83 osoby. 25 pracowników zakładu przebywa na kwarantannie.

Łącznie, według sobotnich danych spółek węglowych, od początku epidemii koronawirusem zakaziło się 8 tys. 179 górników z PGG, JSW, spółki Węglokoks Kraj (gdzie wszyscy już wyzdrowieli) i prywatnej kopalni Silesia. Około 90 proc. zakażonych już wyzdrowiało.

Według najnowszych danych sanepidu w woj. śląskim - gdzie zanotowano najwięcej w kraju zakażeń - koronawirusa wykryto w sumie u 19 616 osób (o 153 więcej niż w piątek). Liczba ozdrowieńców wzrosła minionej doby o 226 - do 16 834. W regionie zmarło dotychczas 459 osób, z czego pięć minionej doby. W szpitalach w regionie przebywaj obecnie 1 366 osób z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia. Od początku pandemii w laboratoriach w woj. śląskim przebadano 288 tys. 773 próbek.